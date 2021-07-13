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СМИ показали, как выглядит дом Елены Кравец: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
13 июля, 10:51
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Журналисты выяснили, где живет артистка и показали ее коттедж с высоты птичьего полета. Домик Елены стоит буквально в 50-ти метрах от воды, здесь всегда тень из-за густой зелени
Как выглядит дом, в котором живет Елена Кравец со своей семьей
Как выглядит дом, в котором живет Елена Кравец со своей семьей / Фото: instagram.com/lennykravets, пресс-служба

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец, которая недавно сломала ногу, проживает с супругом и детьми в коттедже на Осокорках. Ее дом показали журналисты программы "Викриття".

В коттеджном поселке, где проживает актриса, всего 17 участков без заборов. Территорию надежно охраняется: есть пост на въезде и охрана на набережной. К услугам всех здешних жителей – общий бассейн с морской водой и причал, на котором каждому домовладельцу отведено одно парковочное место для катера или яхты.

Коттеджный городок, в котором проживает Елена Кравец
Коттеджный городок, в котором проживает Елена Кравец / Фото: пресс-служба

Внутреннюю отделку деревянного коттеджа, где живет семья актрисы, уже показывали специализированные сайты о дизайне интерьеров. А команда программы сняла имение в пойме Днепра с высоты птичьего полета.

Дом Елены Кравец
Дом Елены Кравец / Фото: пресс-служба

Домик актрисы стоит буквально в 50-ти метрах от воды, здесь всегда тень из-за густой зелени. Во дворе – ковер из травы и низенький зеленый забор по периметру. Это – особняк ориентировочно на 300 квадратных метра, выполненный из деревянного бруса. Дизайном интерьера занималась жена известного телеведущего Андрея Данилевича – Татьяна. Оказалось, звезды дружат семьями.

Где живет Елена Кравец с семьей
Где живет Елена Кравец с семьей / Фото: пресс-служба

Гостиная артистки имеет высоченный потолок и массивную люстру, напоминающую ветку с почками. На втором этаже – две детские комнаты: для двойняшек Кати и Вани, которым уже по пять, и старшей дочери – Маши. В некоторых интервью Елена признается, что в ее доме есть место и для антиквариата, и для этнических мотивов, ведь она любит привозить из путешествий аутентичные сувениры.

Комната детей Елены Кравец
Комната детей Елены Кравец / Фото: пресс-служба

Стоит отметить, что все соседние имения уже заселены, дома рядом не продаются. Но можно снять в аренду особняк за 4-5 тысяч долларов.

Напомним, Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери.

Смотрите видео о звездах-соседях:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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