З Володимиром Меньшовим попрощалися в Москві: як пройшла траурна церемонія (фото)

Сьогодні, 8 липня, в Москві пройшла траурна церемонія прощання з відомим радянським і російським режисером і актором Володимиром Меньшовим, який пішов з життя 5 липня.
Церемонія відбулася в Будинку кіно в Москві. Провести в останню путь режисера прийшли його дочка Юлія, дружина Віра Алентова, яку нещодавно виписали з лікарні, внучка Таїсія.
Як повідомляє "СтарХит", крім сім'ї, на церемонії були присутні російський політик Геннадій Зюганов, актор Олександр Панкратов-Чорний, актор і ведучий Олександр Олешко, актор і режисер Володимир Машков, російський артист цирку Едгар Запашний, актор Максим Аверін та інші знаменитості.
На панахиді також були і шанувальники режисера. Кожен з присутніх в залі підходив до труни з тілом Володимира Валентиновича і прощався з ним.
Траурна церемонія завершилася композицією "Олександра" з культового фільму Володимира Меньшова "Москва сльозам на вірить", за який він, до речі, отримав "Оскара". Під пісню були показані кадри з фільмів за участю режисера.
Поховали Володимира Меньшова на Новодівичому кладовищі в Москві. Перед цим пройшло відспівування режисера в храмі Покрова Пресвятої Богородиці в Красному Селі.
Раніше ми писали, що ЗМІ повідомили про переведення Віри Алентової до реанімації, але дочка актриси спростувала цю інформацію.