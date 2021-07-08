З Володимиром Меньшовим попрощалися в Москві: як пройшла траурна церемонія (фото)

Легендарного режисера поховали на Новодівичому кладовищі. Траурна церемонія проходила в Будинку кіно в Москві. Провести в останню путь Меньшова прийшли його друзі, колеги і рідні

З Володимиром Меньшовим попрощалися в Москві / Фото: Getty Images

Сьогодні, 8 липня, в Москві пройшла траурна церемонія прощання з відомим радянським і російським режисером і актором Володимиром Меньшовим, який пішов з життя 5 липня.

Церемонія відбулася в Будинку кіно в Москві. Провести в останню путь режисера прийшли його дочка Юлія, дружина Віра Алентова, яку нещодавно виписали з лікарні, внучка Таїсія.

Як повідомляє "СтарХит", крім сім'ї, на церемонії були присутні російський політик Геннадій Зюганов, актор Олександр Панкратов-Чорний, актор і ведучий Олександр Олешко, актор і режисер Володимир Машков, російський артист цирку Едгар Запашний, актор Максим Аверін та інші знаменитості.

Церемонія прощання з Володимиром Меньшовим / Фото: Getty Images

На панахиді також були і шанувальники режисера. Кожен з присутніх в залі підходив до труни з тілом Володимира Валентиновича і прощався з ним.

Траурна церемонія завершилася композицією "Олександра" з культового фільму Володимира Меньшова "Москва сльозам на вірить", за який він, до речі, отримав "Оскара". Під пісню були показані кадри з фільмів за участю режисера.

На церемонію прощання з Володимиром Меньшовим прийшли його рідні, друзі та колеги / Фото: Getty Images

Поховали Володимира Меньшова на Новодівичому кладовищі в Москві. Перед цим пройшло відспівування режисера в храмі Покрова Пресвятої Богородиці в Красному Селі.

Раніше ми писали, що ЗМІ повідомили про переведення Віри Алентової до реанімації, але дочка актриси спростувала цю інформацію.