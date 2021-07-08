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С Владимиром Меньшовым попрощались в Москве: как прошла траурная церемония (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
8 июля, 15:18
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Легендарного режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище. Траурная церемония проходила в Доме кино в Москве. Проводить в последний путь Меньшова пришли его друзья, коллеги и родные
С Владимиром Меньшовым попрощались в Москве
С Владимиром Меньшовым попрощались в Москве / Фото: Getty Images

Сегодня, 8 июля, в Москве прошла траурная церемония прощания с известным советским и российским режиссером и актером Владимиром Меньшовым, который ушел из жизни 5 июля.

Церемония состоялась в Доме кино в Москве. Проводить в последний путь режиссера пришли его дочь Юлия, супруга Вера Алентова, которую недавно выписали из больницы, внучка Таисия.

Как сообщает "СтарХит", кроме семьи на церемонии присутствовали российский политик Геннадий Зюганов, актер Александр Панкратов-Черный, актер и ведущий Александр Олешко, актер и режиссер Владимир Машков, российский артист цирка Эдгар Запашный, актер Максим Аверин и другие знаменитости.

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым
Церемония прощания с Владимиром Меньшовым / Фото: Getty Images

На панихиде также были и поклонники режиссера. Каждый из присутствующих в зале подходил к гробу с телом Владимира Валентиновича и прощался с ним.

Траурная церемония завершилась композицией "Александра" из культового фильма Владимира Меньшова "Москва слезам на верит", за который он, к слову, получил "Оскар". Под песню были показаны кадры из фильмов с участием режиссера.

На церемонию прощания с Владимиром Меньшовым пришли его родные, друзья и коллеги
На церемонию прощания с Владимиром Меньшовым пришли его родные, друзья и коллеги / Фото: Getty Images

Похоронили Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище в Москве. Перед этим прошло отпевания режиссера в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе.

Ранее мы писали, что СМИ сообщили о переводе Веры Алентовой в реанимацию, но дочь актрисы опровергла эту информацию.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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