Дружина Меньшова потрапила в реанімацію після звістки про смерть режисера. Дочка спростувала

Російські ЗМІ раніше повідомили, що відома актриса Віра Алентова була переведена в реанімацію, дізнавшись про смерть свого чоловіка, режисера Володимира Меньшова

Віра Алентова, Володимир Меньшов та Юлія Меньшова / Фото: instagram.com/juliavmenshova

5 липня помер відомий режисер Володимир Меньшов. Через два дні в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що його дружину, актрису Віра Алентову, перевели в реанімацію після звістки про смерть чоловіка. Алентова перебувала в клініці разом з Меньшовим – їх госпіталізували з COVID-19.

Дочка Віри і Володимира, 51-річна актриса Юлія Меньшова, повідомила, що її мати перебуває вдома, тим самим вона спростувала чутки про те, що Алентова лежить в реанімації.

Юлія опублікувала в Instastories фото, на якому тримає руку матері і підписала знімок: "Мамочка вдома".

Скріншот: Instagram

Віра Алентова вийшла заміж за Володимира Меньшова, коли вона вчилася на другому курсі Школи-студії МХАТ. Подружжя розлучалося на чотири роки, але пізніше возз'єдналося.

Володимир Меньшов – режисер знаменитих фільмів "Москва сльозам не вірить", за який він отримав премію "Оскар" в 1981 році, "Любов і голуби", "Ширлі-мирлі" і безлічі інших кінострічок. Він помер на 82-му році життя від наслідків, викликаних COVID-19.

Раніше ми розповідали, яким Володимир Меньшов був в молодості, а також що він говорив про Україну. Ми також писали, як знаменитості відреагували на смерть режисера.

Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" про знаменитостей, які перенесли важкі операції: