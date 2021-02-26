Представник Мойсеєва прокоментував новину про важкий стан артиста: Хвороба існує

Концертний директор співака спростував слова Альони Апіної

В одному зі своїх нових інтерв'ю співачка і близька подруга Бориса Моїсеєва Альона Апіна розповіла, що артист перебуває у важкому стані і йому важко говорити . Слова артистки прокоментував концертний директор Мойсеєва Сергій Горохов.

В інтерв'ю виданню Teleprogramma.pro він спростував заяву Апіної про важкий стан співака. Він зазначив, що кожен день буває у Мойсеєва. Також концертному директору незрозуміло звідки у співачки з'явилася така інформація про самопочуття артиста.

Борис Мойсеєв Фото: Instagram

"Альоні прямо зараз подзвоню. Увечері подзвоню їй прямо з Борисом. Я не знаю, звідки у Альони така інформація. Альона – наша найближча подруга. Вона Борина родичка. Може вона щось чула, але це неправда ", – заявив представник Мойсеєва.

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"Він ще з вами з стосовно слабоумства посперечається. Він все розуміє. Пише листи. Листується з шанувальниками. Він в курсі всіх справ. Читає новини в интернеті. Все з ним в порядку. Просто хвороба як даність, звичайно, існує ", – додав концертний директор співака.

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