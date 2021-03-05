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Появились свежие фото Бориса Моисеева после новостей о тяжелом состоянии артиста

Сегодня, 15:52

Вчера певец отмечал день рождения

После того, как представитель Бориса Моисеева опроверг информацию о тяжелом состоянии артиста, в Сети появились свежие фото певца. Близкая подруга опубликовала фото в Instagram, как сейчас выглядит артист.

Вчера Борису Моисееву исполнилось 67 лет. Как известно, артист уже долгое время борется с последствиями инсульта и почти не появляется на публике. Но друзья решили поднять ему настроение и устроили певцу праздник. Близкая подруга Светлана Чабанова поделилась фото с празднования.

Многие любят праздники за встречи с близкими. Но вот вопрос, что же им подарить порой трудно решить. Если вы все еще не придумали, какие подарки будете дарить на 8 Марта, предлагаем посмотреть наши небанальные идеи и этот вопрос сразу же решиться.

"Кто сказал, что день рождения грустный праздник? Посидели, повспоминали, насмеялись от души на дне рождения дорогого друга", – подписала фото Светлана.

Борис Моисеев
Борис Моисеев
Фото: instagram.com/chabanova73/

Борис Моисеев
Борис Моисеев
Фото: instagram.com/chabanova73/

Напомним, что в 2010 году певец Борис Моисеев пережил инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям. Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние. Недавно Алена Апина заявила, что Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии, но представитель артиста эту информацию опроверг.

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Борис Моисеев
Источник: instagram.com/chabanova73/
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