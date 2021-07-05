Отримав Оскар і підтримав окупацію Криму: яким ми запам'ятаємо Володимира Меньшова

Радянський актор і оскароносний режисер Володимир Меньшов пішов з життя у віці 81 року. Яким був в молодості і що говорив про Україну – в нашому матеріалі

Володимир Меньшов / Фото: YouTube

Відомий радянський і російський актор та режисер Володимир Меньшов помер на 82-му році життя. Володимир Валентинович помер від наслідків коронавірусної інфекції.

Публіці він запам'ятається як творець легендарного фільму "Москва сльозам не вірить", а також як видатний актор, якого дуже любила публіка.

Що відомо про Володимира Меньшова і що він говорив про Україну – розповідаємо далі в матеріалі.

Біографія Володимира Меньшова

Фото: ТАСС

Кар'єра

Володимир Меньшов народився 17 вересня 1939 року в Баку. У 1965 році закінчив акторський факультет школи-студії МХАТ, а потім вступив на навчання до ВДІКу.

Володимир Меньшов в молодості

Скріншот з YouTube

Його режисерський дебют відбувся в 1976 році з фільмом "Розіграш". У 1979-му Меньшов знімає картину "Москва сльозам не вірить", яка через два роки отримує "Оскар" як кращий фільм іноземною мовою.

Володимир Меньшов зіграв епізодичну роль в картині "Любов і голуби"

Кадр з фільму

Володимир Меньшов працював в театрі, на кіностудіях "Мосфільм", "Ленфільм" і на Одеській кіностудії, знімався в кіно, викладав режисерську майстерність і навіть був ведучим на "Первом канале".

У Володимира Валентиновича багато нагород, включаючи "Народного артиста" і заслуженого діяча мистецтв РРФСР.

Політика

Володимир Меньшов позитивно оцінював період СРСР і зізнавався, що завжди підтримував комуністів. У 2003 році він вступив у партію "Єдина Росія", хоча потім заявив, що до її діяльності ставиться з іронією.

Володимир Меньшов

Кадр з фільму "Людина на своєму місці"

Меньшов підтримував політику Путіна в Чечні, приєднання Криму до Росії, а також висловлював думку про необхідність возз'єднання з Донбасом.

Володимир Меньшов був готовий взяти участь у виборах до Держдуми в 2021 році від партії "Справедлива Росія – За правду".

Про Україну

В інтерв'ю телеканалу "Дождь" у 2015 році Володимир Меньшов про відносини України і Росії говорив наступне:

"Якщо у нас і були помилки, то вони були пов'язані з тим, що ми недостатньо в цей процес втручалися. На мою думку, ми сподівалися, що перебісяться, перемелиться – мука буде, розраховували на те, що цей націоналізм, його сплеск, який стався у всіх республіках, антиросійській настрій відбувся, змішавши в одну купу антикомунізм, антироссійськість. Ми не давали приводу для такої ненависті, щоб нам заявляли і кричали "москаляку на гіляку".

Режисер також висловлювався схвально про приєднання Криму до Росії і вважав, що "треба було брати Донбас".

Дивіться відео про те, хто зі знаменитостей "за" вакцинацію, а хто – "проти":

Раніше ми писали, як зірки відреагували на смерть Володимира Меньшова.