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Подписчики NK спорят: пора ли ей рожать. А Настя всего-то сняла видео с собачкой

Сегодня, 17:03

Сама Каменских неоднократно говорила, что очень хочет детей

Настя Каменских со своей собачкой
Настя Каменских со своей собачкой
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно в откровенном интервью рассказала о смерти папы и второй свадьбе с Потапом, записала короткое видео со своим домашним питомцем. Видео с инверсией – один из трендов социальной сети TikTok и не несет какого-либо скрытого смысла. Но фолловеры певицы нашли повод для обсуждений.

Фаны Насти знают ее собачку Мими, которая уже принесла потомство. Каменских ее очень любит и часто фотографируется с ней.

, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях под новым постом NK в Instagram пользователи сети начали спорить о том, пора ли Насте уже рожать, а кто-то даже пошутил про Потапа.

  • "Собака бедная думает, когда детей заведешь уже"
  • "Какая вам разница. Не знаете Настю, не пишите неуместные комментарии"
  • "С ребенком пора, а не с собакой, снимать видео"
  • "А если, допустим, женщина не хочет детей, то что тогда?"
  • "Потап уже не тот"
Скриншот: instagram.com/kamenskux

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Скриншот: instagram.com/kamenskux
Скриншот: instagram.com/kamenskux

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