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Причина смерті тата, про ексдружину Позитиву і ще одне своє весілля – 6 одкровень Каменських з нового інтерв'ю

Сьогодні, 18:12

Настя Каменських в новому своєму інтерв'ю розповіла про дитинство, чому помер її тато і як вона ставиться до негативних коментарів

Співачка Настя Каменських
Співачка Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських часто ділиться подробицями свого життя . Здається, ніби-то вже все про неї відомо. У новому інтерв'ю YouTube-каналі Dorotye співачка поділилася одкровеннями, про які раніше не говорила.

Чому батьки її не хвалили

"У мене були дуже суворі батьки. У мене як такого дитинства не було. Я весь час ходила на якісь гуртки: балет, танці, хор, піаніно. Через те, що мене не хвалили і весь час було відчуття ніби-то ти не достаралась, що не доспівала, не дотанцювала. Це дуже важко. Коли я запитала у мами, чому вона так строго ставилася, вона відповіла: "Ти настільки була талановитою дитиною, тебе настільки все хвалили, але ти була такою ледаркою, що якби ще я хвалила, ти б взагалі нічого не робила ".

Настя Каменських з мамою
Настя Каменських з мамою
Фото: instagram.com/kamenskux

Про смерть тата і чому не змогла з ним попрощатися

"Він пішов не від" корони ". Просто зараз всі питають. І на щастя, що він пішов сам. Він був уже в віці. Це вже від старості ...".

"Чесно зізнаюся, я так і не змогла зайти в те місце, де прощаються. Я просто запам'ятала його таким, і коли ми приїхали в це місце жахливе ... Я просто не хочу запам'ятовувати свого близької людини саме таким. Вважаю, що потрібно запам'ятовувати сяючим, живим ".

Настя Каменських з батьком Олексієм
Настя Каменських з батьком Олексієм
Фото: instagram.com/kamenskux

Про хейтерів

"Мене особисто вони не чіпляють. Я собі найгірший коментатор. Я так себе бічую. Я так до себе сувора і не одна людина з цієї Настею, яка всередині, не зрівняється. Не реагую на це. Я розумію, що це люди щось собі пишуть – що в собі не люблять ".

Про дружбу з Юрієм Горбуновим та Катею Осадчою

"Вони такі ж веселі, добрі. Як Льоша мене підколює, так і Юрчик підколює Катю. Така ж сім'я, і як все зі своїми проблемами. Просто ми бачимо образи. Якщо у нас всіх виходить, збираємося на вихідних, особливо в літній період" .

Весілля Потапа і Насті Каменських
Весілля Потапа і Насті Каменських
Фото: instagram.com/kosadcha

Про свою найкращу подругу Аню Андрійчук та її розлучення з Позитивом

"Це їхнє життя, їхня історія. Звичайно я знала. Я дуже близька з Анею. Вона прям справжній друг. Таких людей зараз рідко коли зустрінеш. Аня переживала, як будь-яка жінка. Це важко, це порожнеча. Є певний етап в житті, коли ти живеш-живеш, а потім тобі треба перегорнути сторінку і намалювати собі новий етап в житті. Тому це був складний період в житті. Підтримувала любов'ю. Ми дуже часто розмовляємо – по шість, сім раз на день. Що таке підтримка? Це спілкування " .

Настя Каменських і Аня Андрійчук
Настя Каменських і Аня Андрійчук
Фото: instagram.com/kamenskux

Про плани зіграти ще одне весілля з Потапом

"Якби не пандемія, ми б всі свої річниці святкували як весілля. Льоша каже: "Я знову хочу, щоб вдягла білу сукню та я б вбрався. Я б хотів багато гостей ". Ми будемо так робити. Просто зараз в світі така ситуація – пандемія, куди купа гостей. Ми дочекаємося цього моменту, коли це все-таки станеться і ми знову зробимо весілля ".

Дивіться інтерв'ю Насті Каменських для YouTube-каналу Dorotye:

Раніше Настя Каменських зізналася, які у неї насправді стосунки з сином Потапа.

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