Наталя Могилевська поправилась на 10 кілограмів: як зараз виглядає зірка естради

45-річна українська співачка зізналася, що намагається стежити за фігурою, проте карантин і ненормований графік вибили її з колії

Співачка Наталя Могилевська набрала 10 кг на карантині

45-річна українська співачка Наталя Могилевська, яка приховує від громадськості свій новий роман, поправилась на карантині і заявила про бажання схуднути на 10 кілограмів, щоб надіти улюблену концертну сукню.

Про це зірка української естради розповіла в студії Ранку з Україною.

"Відверто зізнаюся – у мене 10 зайвих кіло, – розповідає Могилевська. – Таку проблему зараз має чи не кожна людина, тому я пропоную зробити марафон і підключити до цього тренера та дієтолога. Я роблю це публічно, бо розумію, що інакше ніколи не схудну, а якщо пообіцяю і не зроблю – мені буде дуже соромно".

Наталя також зізналася, що намагається завжди стежити за фігурою, однак карантин і ненормований графік вибили її з колії.

"Я худла-худла, а потім прем'єра пісні – ну звичайно, я випила шампанського! Два тижні скидала два кілограми і за два дні повернула їх, – сміється артистка. – Тому збираюся за короткий час скинути 10 кіло, до речі, я не з тих, хто швидко набирає вагу назад. Тим більше, зараз закінчився локдаун і у нас почалися концерти".

Раніше Могилевська зізналася, чому боїться виходити на сцену по сходах.

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