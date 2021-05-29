Наталья Могилевская поправилась на 10 килограммов: как сейчас выглядит звезда эстрады

45-летняя украинская певица призналась, что старается следить за фигурой, однако карантин и ненормированный график выбили ее из колеи

Певица Наталья Могилевская набрала 10 кг на карантине

45-летняя украинская певица Наталья Могилевская, скрывающая от общественности свой новый роман, поправилась на карантине и заявила о желание похудеть на 10 килограммов, чтобы надеть любимое концертное платье.

Об этом звезда украинской эстрады рассказала в студии Ранку з Україною.

"Откровенно признаюсь – у меня 10 лишних кило, – рассказывает Могилевская. – Такую проблему сейчас имеет едва ли не каждый человек, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить к этому тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю – мне будет очень стыдно".

Наталья также призналась, что старается всегда следить за фигурой, однако именно карантин и ненормированный график выбили ее из колеи.

"Я худела-худела, а потом премьера песни – ну конечно, я выпила шампанское! Две недели сбрасывала два килограмма и за два дня их вернула, – смеется артистка. – Поэтому собираюсь за короткое время сбросить 10 кило, кстати, я не из тех, кто быстро набирает вес обратно. Тем более, сейчас закончился локдаун и у нас начались концерты".

Ранее Могилевская призналась, почему боится выходить на сцену по лестнице.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться