Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Наталья Могилевская поправилась на 10 килограммов: как сейчас выглядит звезда эстрады

Сегодня, 08:01

45-летняя украинская певица призналась, что старается следить за фигурой, однако карантин и ненормированный график выбили ее из колеи

Певица Наталья Могилевская набрала 10 кг на карантине
Певица Наталья Могилевская набрала 10 кг на карантине

45-летняя украинская певица Наталья Могилевская, скрывающая от общественности свой новый роман, поправилась на карантине и заявила о желание похудеть на 10 килограммов, чтобы надеть любимое концертное платье.

Об этом звезда украинской эстрады рассказала в студии Ранку з Україною.

"Откровенно признаюсь – у меня 10 лишних кило, – рассказывает Могилевская. – Такую проблему сейчас имеет едва ли не каждый человек, поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить к этому тренера и диетолога. Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю – мне будет очень стыдно".

Наталья также призналась, что старается всегда следить за фигурой, однако именно карантин и ненормированный график выбили ее из колеи.

"Я худела-худела, а потом премьера песни – ну конечно, я выпила шампанское! Две недели сбрасывала два килограмма и за два дня их вернула, – смеется артистка. – Поэтому собираюсь за короткое время сбросить 10 кило, кстати, я не из тех, кто быстро набирает вес обратно. Тем более, сейчас закончился локдаун и у нас начались концерты".

Ранее Могилевская призналась, почему боится выходить на сцену по лестнице.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Наталья Могилевская решила скрывать свой новый роман: Расскажу об этом через два года Могилевская призналась, почему боится выходить на сцену по лестнице: Пятилетнюю девочку зашивали СМИ показали дом Могилевской и ее прогулку с незнакомцем по берегу Днепра: фото Наталья Могилевская назвала ТОП-5 мест, где можно погулять в Киеве
видео Наталья Могилевская лишний вес
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
На шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана. Видео
На шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана. Видео
Каменских показала стройную фигуру в купальнике
Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Популярные статьи

Вчера, 16:20Здорово

Чем опасно высокое давление и можно ли его снизить без лекарств

Вчера, 14:48Вкусно

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Вчера, 13:28Звездно

Что Пугачева скрывает от Гарри и Лизы Галкиных о своем внуке – признание Никиты Преснякова

Вчера, 10:29Вкусно

Вкусные салаты на скорую руку – 3 простых рецепта

27 маяNo Stress

Где покататься на роликах в Киеве: список классных мест

27 маяМодно

Красивый маникюр на выпускной в 2021-м: лучшие идеи с фото

27 маяВкусно

Сочный шашлык из свинины в духовке – быстрый и простой рецепт

27 маяВкусно

Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

27 маяФаново

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

27 маяЗдорово

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

26 маяВкусно

Что приготовить на ужин в мультиварке – 5 лучших рецептов

26 маяЗвездно

После слухов о тяжелом состоянии Борис Моисеев впервые появился на звездной вечеринке

26 маяВкусно

Как испечь вкусные рогалики на кефире быстро и просто

26 маяВкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

26 маяВкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

26 маяEvents

Кровавое полнолуние и лунное затмение 26 мая: что нельзя делать

Новости партнеров

Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Турецкие отели изменили систему "все включено"
Турецкие отели изменили систему "все включено"
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять