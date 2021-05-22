Наталя Могилевська вирішила приховувати свій новий роман: Розповім про це через два роки

Співачка не поспішає розповідати про свої стосунки, але зізналася, що закохана

Наталя Могилевська Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська, яка нещодавно прогулялася з незнайомцем берегом Дніпра, ее поспішає виносити на загальний огляд свої стосунки. Співачка не приховує, що закохана, але більше не хоче говорити про особисте.

Ще до карантину було відомо, що у співачки за кордоном є коханий. Але через пандемію та відстань багато пар розлучилося. Могилевська вважає, що якщо подібні речі впливають на стосунки, то навряд чи це можна назвати коханням.

"Якщо такі речі, як кордони або локдаун, заважають людям мати стосунки, це означає, що любов не була справжньою. Тому може бути і моя любов не була такою реальною і вона теж перервалася", – сказала Наталія.

Незважаючи на це, зараз її серце зайняте. "У пристрасної брюнетки завжди хтось живе в серці, завжди вирують пристрасті, щось відбувається. Тому, безумовно, я закохана. Але ви знаєте, розповім про це через два роки", – заявила Наталія Могилевська.

Раніше Могилевська зізналася, чому боїться виходити на сцену по сходах.

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