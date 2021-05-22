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Наталя Могилевська вирішила приховувати свій новий роман: Розповім про це через два роки

Сьогодні, 18:58

Співачка не поспішає розповідати про свої стосунки, але зізналася, що закохана

Наталя Могилевська
Наталя Могилевська
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська, яка нещодавно прогулялася з незнайомцем берегом Дніпра, ее поспішає виносити на загальний огляд свої стосунки. Співачка не приховує, що закохана, але більше не хоче говорити про особисте.

Ще до карантину було відомо, що у співачки за кордоном є коханий. Але через пандемію та відстань багато пар розлучилося. Могилевська вважає, що якщо подібні речі впливають на стосунки, то навряд чи це можна назвати коханням.

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"Якщо такі речі, як кордони або локдаун, заважають людям мати стосунки, це означає, що любов не була справжньою. Тому може бути і моя любов не була такою реальною і вона теж перервалася", – сказала Наталія.

Незважаючи на це, зараз її серце зайняте. "У пристрасної брюнетки завжди хтось живе в серці, завжди вирують пристрасті, щось відбувається. Тому, безумовно, я закохана. Але ви знаєте, розповім про це через два роки", – заявила Наталія Могилевська.

Раніше Могилевська зізналася, чому боїться виходити на сцену по сходах.

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