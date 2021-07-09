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Лобода показала рідкісне фото свого батька зі старшою донькою

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
9 липня, 16:17
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Світлана Лобода зворушливо привітала свого батька з днем народження і поділилася його рідкісним фото з онукою
Світлана Лобода зворушливо привітала батька з днем народження
Світлана Лобода зворушливо привітала батька з днем народження / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Сьогодні батько Світлани Лободи, яка раніше засвітилася на світському показі в Парижі, святкує 64-й день народження. В честь цього співачка поділилася зі своїми підписниками фотографією тата.

На світлині, яку Світлана опублікувала в Instastories, Сергій Васильович зображений разом зі старшою дочкою артистки – Євангеліною.

Татусю! З днем народження! Любимо тебе, – підписала фото Світлана Лобода.

Батько Світлани Лободи з онукою Євангеліною
Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Нагадаємо, що старшу дочку Лобода народила в цивільному шлюбі з танцюристом балету Freedom Андрієм Царем. Пара розлучилася незабаром після народження дівчинки, але зберегла добрі стосунки.

Молодша дочка Світлани – Тільда – народилася в 2018 році. Багато шанувальників зірки вважають, що батьком дівчинки є Тілль Ліндеманн, соліст групи Rammstein. Сама ж Світла не спростовує ці чутки, але і не підтверджує їх.

Світлана Лобода ховає обличчя молодшої дочки Тільди
Світлана Лобода ховає обличчя молодшої дочки Тільди / Фото: instagram.com/lobodaofficial

А минулої весни ЗМІ писали про зв'язок Світлани Лободи і бізнесмена вірменського походження Артура Гранца, який має власну мережу дьюті-фрі в Україні, а також в Грузії і Вірменії. Також він є власником великої компанії і володіє українською версією журналу Forbes.

Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться сюжет:

Раніше ми також писали, що Світлана Лобода поділилася новими фото своєї молодшої дочки Тільди.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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