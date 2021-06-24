Лобода живе з вірменським олігархом: хто такий Артур Гранц

Ще минулої весни з'явилися чутки про зв'язки української співачки Світлани Лободи і бізнесмена вірменського походження Артура Гранца. ЗМІ дізналися, що пара дійсно живе разом

Світлана Лобода живе в цивільному шлюбі з Артуром Гранцем / Фото: instagram.com/lobodaofficial

38-річна співачка Світлана Лобода, яка раніше позувала в піджаку на голе тіло, зустрічається з 50-річним бізнесменом Артуром Гранцем. Його ім'я мало знайоме українцям, але при цьому багато хто з них користувалися послугами його бізнесу. Гранц володіє мережею дьюті-фрі в Україні, а також в Грузії і Вірменії. Також він є власником великої компанії та володіє українською версією журналу Forbes. В офіційному шлюбі зі Світланою Лободою він не перебуває, однак разом вони вже як мінімум пів року.

Ще минулого року колишній організатор концертів Лободи Стас Пшеніцин делікатно заявив Експрес газеті, що Артур Гранц – коханий Світлани Лободи. При цьому Пшеніцин уточнив, що бізнесмен не є батьком її дочки, Тільди. Відтоді навколо особистого життя артистки ходило безліч чуток. Тепер джерело підтвердило Telegram-каналу "Курник", що Гранц і Лобода живуть разом, а сама співачка представляє його як свого цивільного чоловіка.

LOBODA з донькою Тільдою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Вірменин Артур Гранц з 2006 року живе в Україні, попри білоруське громадянство. Чоловік він вельми не бідний: Гранц володіє нерухомістю, мережею duty-free магазинів в українському аеропорту "Бориспіль", а також у Вірменії і Грузії. У Білорусі у бізнесмена також є свій бізнес. Крім цього він володіє компанією "БФ Груп", яка займається виробництвом і продажем соняшникової олії. Зараз Гранц співвласник української версії журналу Forbes.

Сам же Артур Гранц спростовує будь-який зв'язок зі Світланою Лободою. При цьому обидва були помічені минулого місяці на Кіпрі, де бізнесмен відсвяткував свій день народження в оточенні друзів, серед яких був і артист Олександр Ревва.

До цього Артур Гранц зустрічався з українською моделлю кримськотатарського походження Евеліною Мамбетовою.

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