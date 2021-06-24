Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Лобода живе з вірменським олігархом: хто такий Артур Гранц

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
24 червня, 13:56
Копіювати лінк
Ще минулої весни з'явилися чутки про зв'язки української співачки Світлани Лободи і бізнесмена вірменського походження Артура Гранца. ЗМІ дізналися, що пара дійсно живе разом
Світлана Лобода живе в цивільному шлюбі з Артуром Гранцем
Світлана Лобода живе в цивільному шлюбі з Артуром Гранцем / Фото: instagram.com/lobodaofficial

38-річна співачка Світлана Лобода, яка раніше позувала в піджаку на голе тіло, зустрічається з 50-річним бізнесменом Артуром Гранцем. Його ім'я мало знайоме українцям, але при цьому багато хто з них користувалися послугами його бізнесу. Гранц володіє мережею дьюті-фрі в Україні, а також в Грузії і Вірменії. Також він є власником великої компанії та володіє українською версією журналу Forbes. В офіційному шлюбі зі Світланою Лободою він не перебуває, однак разом вони вже як мінімум пів року.

Ще минулого року колишній організатор концертів Лободи Стас Пшеніцин делікатно заявив Експрес газеті, що Артур Гранц – коханий Світлани Лободи. При цьому Пшеніцин уточнив, що бізнесмен не є батьком її дочки, Тільди. Відтоді навколо особистого життя артистки ходило безліч чуток. Тепер джерело підтвердило Telegram-каналу "Курник", що Гранц і Лобода живуть разом, а сама співачка представляє його як свого цивільного чоловіка.

LOBODA з донькою Тільдою
LOBODA з донькою Тільдою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Вірменин Артур Гранц з 2006 року живе в Україні, попри білоруське громадянство. Чоловік він вельми не бідний: Гранц володіє нерухомістю, мережею duty-free магазинів в українському аеропорту "Бориспіль", а також у Вірменії і Грузії. У Білорусі у бізнесмена також є свій бізнес. Крім цього він володіє компанією "БФ Груп", яка займається виробництвом і продажем соняшникової олії. Зараз Гранц співвласник української версії журналу Forbes.

Сам же Артур Гранц спростовує будь-який зв'язок зі Світланою Лободою. При цьому обидва були помічені минулого місяці на Кіпрі, де бізнесмен відсвяткував свій день народження в оточенні друзів, серед яких був і артист Олександр Ревва.

До цього Артур Гранц зустрічався з українською моделлю кримськотатарського походження Евеліною Мамбетовою.

Дізнайтеся, чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотому грамофоні-2020":

Раніше Світлана Лобода зізналася, що шкодує про рішення Нателли Крапівіної піти від неї.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Спецтема
Дорожче просто не знайдеш
Найдорожчий фітнес-центр
За що такі гроші?
Зворотній відлік
12
дній
04
годин
39
хвилин
12
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Лайфхак дня
Як зібрати валізу у відпустку за 10 хвилин
Хакнути

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти