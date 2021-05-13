Гнів людський – найкращий фільм Гая Річі чи повний провал? Огляд фільму без спойлерів

Режисер торішнього кінохіта "Джентльмени" підготував для глядачів новий фільм – бойовик з домішкою трилера "Гнів людський". Чи варто дивитися кіно і за що його критикують – обговорюємо далі

Кадр з фільму "Гнів людський" Фото: themoviedb.org

13 травня в український прокат виходить екшен-трилер Гая Річі – "Гнів людський" з Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його персонаж починає службу в інкасаторської компанії, де переслідує власну мету – розправитися з грабіжниками.

Передовсім кіно привертає увагу завдяки актору й режисеру. Гай Річі – один з улюбленців українських глядачів. Це і породило різні очікування: хтось подумав, що це буде новий шедевр від творця "Джентльменів", хтось розраховував на типовий бойовик зі Стейтемом. Насправді виявилося – ні те ні інше.

"Гнів людський" – нестандартний бойовик, в якому все буде точно не так, як ви думаєте. Саме тому ми рекомендуємо вам піти в кіно і подивитися фільм. А просто зараз без спойлерів поділимося враженнями від перегляду і розповімо, чи вдалося Річі створити новий шедевр і чи буде у нього продовження.

Джейсон Стейтем у фільмі "Гнів людський" Фото: themoviedb.org

Короткий екскурс про Гая Річі та Джейсона Стейтема

Один з найкращих режисерів жанру кримінальної комедії Гай Річі зняв "Карти, гроші та два стволи, що димлять" (звідси і почалося його співробітництво зі Стейтемом), "Великий куш", дві частини "Шерлока Холмса" і "Джентльменів", які вийшли взимку минулого року.

І от більш ніж через 15 років після виходу фільму "Револьвер" Гай Річі знову взяв свого улюбленця Джейсона Стейтема на головну роль. Образ його персонажа в "Гніві людському" ніби об'єднав всі його попередні ролі – це брутальний і мужній герой, який вміє давати прочухана поганим хлопцям. Однак загадковий Ейч у виконанні Стейтема і сам неоднозначний чоловік з темним минулим, що робить перегляд ще більш цікавим.

Гай Річі і Джейсон Стейтем Фото: twitter.com/realguyritchie

Коротко про сюжет

Незворушний Патрік Гілл, якого коротко називають Ейч, починає працювати в інкасаторської компанії. Чоловік не зацікавлений у дружбі з колегами та ще й явно щось приховує. Перевезення мільйонів доларів США по Лос-Анджелесу часто виявляється справжнім жахом для інкасаторів. Тільки от напади, пограбування і вбивства працівників абсолютно не лякають Ейча. На відміну від своїх стривожених колег, він веде себе безстрашно і починає розслідувати серію пограбувань. Поки одні вважають Ейча супергероєм, інші підозрюють, що він взагалі психопат.

"Гнів людський" Фото: themoviedb.org

Що сподобалося у фільмі?

Динамічний і напружений сюжет

Як ми вже писали, якщо чекати від фільму авторське кіно в стилі Гая Річі, ви ризикуєте розчаруватися. Однак і типовим бойовиком з перестрілками його назвати не можна.

Гай Річі сміливо розділяє фільм на глави і робить багато відсилань до біблійних сюжетів, а саме про сім смертних гріхів. Тут буде і жадібність, і воскресіння, і гнів. Але головне – бентежливий і динамічний сюжет з такими поворотами, що ви будете сидіти як на розжареному вугіллі. У центрі сюжету – хлопці, яких взагалі не можна назвати хорошими. Але герої фільмів Гая Річі ніколи не були зразком для наслідування. Ейч і його приятелі протистоять ще набагато гіршим хлопцям, ніж вони самі, а в підсумку натикаються на таких поганців, яких взагалі легко зненавидіти.

"Гнів людський" Фото: themoviedb.org

Актори

Акторський склад "Гніву людського" – це одна з найголовніших переваг фільму, тому що всі актори на ролі, від головних до другорядних, дібрані відмінно. Крім брутального Джейсона Стейтема, ви точно оціните гру сина Клінта Іствуда Скотта Іствуда, який зображає досить харизматичного лиходія.

Кадр з фільму "Гнів людський" Фото: themoviedb.org

Увагу привертає і Джош Гартнетт – зірка таких кінохітів нульових, як "Факультет", "Одержимість", "Перл-Гарбор", який несподівано постає в комедійному амплуа і змушує нас щиро посміятися навіть тоді, коли відбувається страшне місиво.

Джош Хартнетт у фільмі "Гнів людський" Фото: Скріншот з YouTube

Ще хочеться звернути увагу на Голта МакКелані, якого ви можете знати за серіалом "Мисливець за розумом".

Холт Маккелані, Джейсон Стейтем Фото: themoviedb.org

І загалом у фільмі ви відкриєте багато крутих акторів, яких точно захотіли б частіше бачити в кіно і серіалах.

Музика

Без музики, яка від самого початку задає фільму динаміки, а глядачеві потрібного настрою, важко було б отримати таке задоволення від перегляду. Та ви й самі це відчуєте, коли вам аж дух захоплюватиме з того, що відбувається на екрані.

За що критикують фільм?

Передбачуваний сюжет

Не можна сказати, що сюжет "Гніву людського" дуже заплутаний. Однак хоча деякі події нескладно передбачити, через те вони хвилюють не менше. За цим простим сюжетом стоїть фірмова подача Річі, але, повторимо, не варто порівнювати це кіно з іншими його стрічками.

Мало комедійних моментів

У "Гніві людському" набагато менше кумедних моментів і звичного чорного гумору, ніж в інших культових фільмах. Замість цього тут переважає похмура атмосфера помсти і розправи.

Мало екшен-сцен

У фільмі точно немає надлишку бойових сцен, що, на перший погляд, може розчарувати любителів справжніх бойовиків. Водночас нечисленні сцени перестрілок дійсно вражають і ще раз підтверджують, що це не звичайний бойовик під попкорн.

Чи буде продовження?

Ні. У кінці фільму все логічно завершується – кінець саме такий, як і має бути.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що Гаю Річі вдалося зняти свій неповторний і чудовий екшен-трилер, про який ви точно не забудете, вийшовши з кінотеатру.

Прем'єра "Гніву людського" відбудеться вже сьогодні, 13 травня. А поки дивіться трейлер:

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