Що за драма навколо кінопремії Золотий глобус? Коротко пояснюємо

Днями американський актор Том Круз приєднався до бойкоту кінозірок проти премії "Золотий глобус". Після того як її журі викрили в корупції та нетолерантності, стався справжній скандал

Зірки влаштували бойкот "Золотому глобусу" Фото: Getty Images

Поки Європа обговорювала "Євробачення-2021", у Голлівуді вибухнула драма навколо кінопремії "Золотий глобус", яку ще називають другим "Оскаром". А причиною тому стала вже знайома всім тема західної толерантності, яка набирає все більших обертів.

Том Круз зухвало повертає свої статуетки "Золотого глобуса" організаторам, Скарлетт Йоханссон натякає на "сексистські питання і зауваження" від журі кінопремії, а найбільший телеканал NBC, який щорічно транслював церемонію, відмовляється це робити у 2022-му році. До всього іншого ще і Netflix, який дивиться кожен другий підліток на планеті, розриває співпрацю з "глобусом". Так що ж діється в Голлівуді та до чого йде скандал? Спробуємо розібратися.

Том Круз на "Золотому глобусі" Фото: Getty Images

Бойкот премії "Золотий глобус"

Бойкотувати "Золотий глобус" почали в лютому, коли Los Angeles випустила викривальну статтю і розповіла, що в журі кінопремії немає темношкірих. Також видання звинуватило штаб-квартиру HFPA (Голлівудської асоціації іноземної преси), яка присуджує "Золотий глобус", в корупції.

Після тиску керівництво HFPA пообіцяло підвищити прозорість і різноманітність серед журі. Тому 28 лютого, на церемонії нагородження "Золотого глобуса", переможців уже обирали з оглядкою на думку громадськості.

Попри це нападки представників кіноіндустрії на премію не припинилися. Активісти й зовсім запропонували членам організації звільнитися. Незабаром один з членів HFPA Філіп Берк був виключений з Асоціації після того, як назвав рух Black Lives Matter "расистським рухом ненависті".

Скарлетт Йоханссон заговорила про сексуальні домагання

Скарлетт Йоганссон на "Золотому глобусі" Фото: Getty Images

Скандал продовжив розвиватися, коли акторка Скарлетт Йоханссон заявила про сексистські зауваження і питання з боку членів Голлівудської асоціації. На думку кінозірки, вони були близькі до сексуальних домагань.

До неї приєднався її колега по "Месників" актор Марк Руффало, який написав, що реформи HFPA "бентежать". Він зазначив, що хоч і отримав нагороду "Золотий глобус" цьогоріч, але не може пишатися або радіти цьому.

Netflix, Amazon і WarnerMedia приєдналися до протесту

Тим часом гіганти Netflix, Amazon і WarnerMedia вирішили припинити співпрацю з Голлівудською асоціацією до тих пір, поки в ній не буде вирішена проблема інклюзивності. Компанії вимагають від "Золотого глобуса" реформ.

Том Круз віддав три статуетки "Золотого глобуса"

Том Круз повернув нагороди "Золотий глобус" Фото: Getty Images

І ось, буквально вчора, Том Круз підтримав протест кінозірок і зухвало повернув свої статуетки "Золотий глобус" Голлівудській асоціації. Актор отримував цю нагороду тричі: за найкращу чоловічу роль у фільмі "Народжений 4 липня", за найкращу чоловічу роль у фільмі "Джеррі Магуайр", а також за роль другого плану в картині "Магнолія".

Бойкот зірок і компаній може серйозно вплинути на репутацію кінопремії, яка зацікавлена в таких всесвітньо відомих особистостях, як Том Круз або Скарлетт Йоханссон. Саме вони привертають увагу глядачів, які безпосередньо впливають на рейтинги церемоній нагородження, які з кожним роком знижуються.

Дивіться, як виглядали зірки на віртуальній церемонії "Золотий глобус-2021".

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