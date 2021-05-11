Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що за драма навколо кінопремії Золотий глобус? Коротко пояснюємо

Сьогодні, 14:17

Днями американський актор Том Круз приєднався до бойкоту кінозірок проти премії "Золотий глобус". Після того як її журі викрили в корупції та нетолерантності, стався справжній скандал

Зірки влаштували бойкот "Золотому глобусу"
Зірки влаштували бойкот "Золотому глобусу"
Фото: Getty Images

Поки Європа обговорювала "Євробачення-2021", у Голлівуді вибухнула драма навколо кінопремії "Золотий глобус", яку ще називають другим "Оскаром". А причиною тому стала вже знайома всім тема західної толерантності, яка набирає все більших обертів.

Том Круз зухвало повертає свої статуетки "Золотого глобуса" організаторам, Скарлетт Йоханссон натякає на "сексистські питання і зауваження" від журі кінопремії, а найбільший телеканал NBC, який щорічно транслював церемонію, відмовляється це робити у 2022-му році. До всього іншого ще і Netflix, який дивиться кожен другий підліток на планеті, розриває співпрацю з "глобусом". Так що ж діється в Голлівуді та до чого йде скандал? Спробуємо розібратися.

Том Круз на "Золотому глобусі"
Том Круз на "Золотому глобусі"
Фото: Getty Images

Бойкот премії "Золотий глобус"

Бойкотувати "Золотий глобус" почали в лютому, коли Los Angeles випустила викривальну статтю і розповіла, що в журі кінопремії немає темношкірих. Також видання звинуватило штаб-квартиру HFPA (Голлівудської асоціації іноземної преси), яка присуджує "Золотий глобус", в корупції.

Після тиску керівництво HFPA пообіцяло підвищити прозорість і різноманітність серед журі. Тому 28 лютого, на церемонії нагородження "Золотого глобуса", переможців уже обирали з оглядкою на думку громадськості.

Попри це нападки представників кіноіндустрії на премію не припинилися. Активісти й зовсім запропонували членам організації звільнитися. Незабаром один з членів HFPA Філіп Берк був виключений з Асоціації після того, як назвав рух Black Lives Matter "расистським рухом ненависті".

Скарлетт Йоханссон заговорила про сексуальні домагання

Скарлетт Йоганссон на "Золотому глобусі"
Скарлетт Йоганссон на "Золотому глобусі"
Фото: Getty Images

Скандал продовжив розвиватися, коли акторка Скарлетт Йоханссон заявила про сексистські зауваження і питання з боку членів Голлівудської асоціації. На думку кінозірки, вони були близькі до сексуальних домагань.

До неї приєднався її колега по "Месників" актор Марк Руффало, який написав, що реформи HFPA "бентежать". Він зазначив, що хоч і отримав нагороду "Золотий глобус" цьогоріч, але не може пишатися або радіти цьому.

Netflix, Amazon і WarnerMedia приєдналися до протесту

Тим часом гіганти Netflix, Amazon і WarnerMedia вирішили припинити співпрацю з Голлівудською асоціацією до тих пір, поки в ній не буде вирішена проблема інклюзивності. Компанії вимагають від "Золотого глобуса" реформ.

Том Круз віддав три статуетки "Золотого глобуса"

Том Круз повернув нагороди "Золотий глобус"
Том Круз повернув нагороди "Золотий глобус"
Фото: Getty Images

І ось, буквально вчора, Том Круз підтримав протест кінозірок і зухвало повернув свої статуетки "Золотий глобус" Голлівудській асоціації. Актор отримував цю нагороду тричі: за найкращу чоловічу роль у фільмі "Народжений 4 липня", за найкращу чоловічу роль у фільмі "Джеррі Магуайр", а також за роль другого плану в картині "Магнолія".

Бойкот зірок і компаній може серйозно вплинути на репутацію кінопремії, яка зацікавлена в таких всесвітньо відомих особистостях, як Том Круз або Скарлетт Йоханссон. Саме вони привертають увагу глядачів, які безпосередньо впливають на рейтинги церемоній нагородження, які з кожним роком знижуються.

Дивіться, як виглядали зірки на віртуальній церемонії "Золотий глобус-2021".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
5 найкращих фільмів з Пенелопою Крус. Ескобар ви захочете переглядати знову і знову 10 несподіваних фактів про Джорджа Клуні. У актора навіть є кровний зв'язок з президентом Лінкольном 7 фільмів-лауреатів Оскара-2021, які дійсно варті уваги
кіно Голлівуд Золотий глобус актори Золотий глобус-2021
Реклама

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина

Популярні статті

Вчора, 18:20Фаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

Вчора, 16:22Зірково

Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

Вчора, 15:12Зірково

Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

Вчора, 12:48Зірково

Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на сьогодні 10 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, гроші – не головне в житті

9 травняЗірково

Бузова зганьбилася, співаючи російський гімн (відео)

9 травняЗірково

12 балів від Греції та Італії: фани Євробачення захопилися номером Go_A після першої репетиції (відео)

9 травняЗірково

alyona alyona потролила дочку судді, яка назвала реперку кінченою (відео)

9 травняЗірково

Джамала виправдалася за свій коментар під постом жінки Лещенка

9 травняФаново

Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник Києва

9 травняСмачно

Імператорський сніданок – рецепт солодкого віденського омлету

9 травняПсихо

Гороскоп на тиждень 9-15 травня: всі знаки зодіаку

9 травняФаново

Оригінальні привітання з Днем матері у віршах і смс

8 травняФаново

Привітання з Днем матері в прозі: красиві листівки і картинки

8 травняЗірково

Він тебе не вартий: в соцмережах із шоком сприйняли те, що Джессіка пішла з Холостяка

8 травняЗірково

Маніжа виступила на сцені Євробачення: як пройшла перша репетиція представниці Росії

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Как не сорваться в пост: безумно вкусные постные блюда
Как не сорваться в пост: безумно вкусные постные блюда
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Что со здоровьем Верки Сердючки на самом деле
Что со здоровьем Верки Сердючки на самом деле
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти