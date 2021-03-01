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"А де Христина?": Володимир Остапчук відпочиває в Буковелі без дружини (фото)

Сьогодні, 14:59

Шанувальники ведучого шоу "Маска" стали переживати за його стосунки з дружиною

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук, чия мрія здійснилася на шоу, поїхав з друзями до Буковелю без своєї дружини. Його шанувальники у ту ж мить же стали цікавитися, чому він залишив Христину вдома – невже у стосунках почався розлад?

Володимир поспішив заспокоїти підписників і написав, що відпочинок один без одного – це нормально, адже кожній людині потрібен особистий простір, а з Христиною у них все добре.

"Просто сотні повідомлень прилетіло стосовно нашої поїздки з друзями в Буковель. "А чому не взяли дружин і дівчат?", "Сам катаєшся, а Христина вдома?" Вважаю абсолютно нормальним відпочинок один без одного. Кожному потрібен простір і повітря. Крім усього іншого, це добре підігріває ваші почуття і бажання. Тут головне довіра і впевненість у партнері", – написав Остапчук.

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

У коментарях Володимира підтримала його дружина Христина, яка зазначила, що "зрадити" можна і не виїжджаючи кудись далеко, адже головне у стосунках – це довіра.

"Я за те, що комфортно двом партнерам у шлюбі! Але саме двом, а не так, що другий свою думку підлаштовує. Щоб "зрадити" не обов'язково їхати до Буковелю або кудись ще, це можна зробити за 10 хвилин де завгодно. А ось відчути, що тобі довіряє партнер, що ви не в "рабстві" або в'язниці і у вас є право жити в кайф, це великого коштує", – написала Христина.

Скріншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, Володимир Остапчук поділився провокаційним фото з підписниками.

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