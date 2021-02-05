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Ілона Гвоздьова розповіла про смерть батька і ймовірне вбивство брата

Сьогодні, 17:42

Батько танцівниці помер від раку, а рідного брата артистки не стало через отруєння медикаментами

Українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка в листопаді 2020 року перехворіла на COVID-19, вперше розповіла про втрату близьких людей – батька і рідного брата.

Ілона Гвоздьова сьогодні щаслива мама двох дітей і дружина, але на початку її стосунків з майбутнім чоловіком батько танцівниці з недовірою ставився до нього. Іван тричі просив руки коханої у її тата. Однак двічі отримував відмову. Хлопцеві навіть довелося придбати окреме житло для їхньої сім'ї.

"Третій раз тато вже погодився. На жаль, на той момент він вже був при смерті. Він знав, що він хворий на рак. Коли мій тато приїхав до Києва на обстеження, Ваня дуже опікувався ним. Ми разом їздили до лікарні, ми разом все це дізнавалися. І мені здається, це був той момент, коли мій тато зрозумів, що мене можна віддати в турботливі, сильні і люблячі руки. І не важливий вік, нічого", – зізнається Гвоздьова в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

На той момент у батька Ілони виявили саркому, а перед цим чоловік вилікувався від раку легенів.

"У мене взагалі тато помер на руках. Як зараз пам'ятаю, він подзвонив і сказав: "Донечко, приїжджай, будь ласка, тому що мені здається, я помру завтра". Я приїхала, ми з ним поговорили, і все. І я, можна сказати, була першою людиною, яка констатував смерть батька ", – поділилася Ілона.

Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Всі свої перемоги, зокрема тріумф на "Танцях з зірками", за словами Ілони, вона присвячує батькові. Але була в житті Гвоздьової і ще одна трагедія – смерть рідного брата.

"Його звали Руслан. І він завжди був для мене захисником. Коли ми вчилися в школі, у мене ніколи не було черги в їдальню, тому що, коли була велика перерва, мій брат заходив, а у нього було прізвисько Гвоздь. Тобто Гвоздь заходив до їдальні, всі розбіглися, я проходила, брала собі все, що мені треба без черги. Тому мій брат – це була така гроза для школи. Він був старший за мене на чотири роки", – говорить Гвоздьова.

Танцівниця Ілона Гвоздьова
Танцівниця Ілона Гвоздьова
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

П'ять років тому брата, який жив в сусідній країні, не стало. Чоловікові було всього 31 рік. І вперше Ілона розповіла власне припущення про причину смерті рідного брата. За словами Гвоздьової, офіційна причина смерті – отруєння медикаментами, але танцівниця і її мати підозрюють, що Руслана могли вбити.

"Нам здається, що йому "допомогли". Тому що були якісь спільні друзі, у них були сварки між собою. Він займався меблевою фурнітурою. І працював на фірмі. Але, чесно кажучи, він любив грати в казино. Захоплювався такими азартними іграми. Його знайшли сидячим на лавці, просто ніби він як заснув на лавці на вулиці. Поруч з ним лежав телефон і годинник його. І все", – поділилася на каналі "Україна" Гвоздьова.

Дивіться повне інтерв'ю Ілони Гвоздьової для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

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