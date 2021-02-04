Дружина Джеджули про життя з ним після скандалу: "Він носить мені їжу в ліжко"

Після скандалу подружжя продовжують жити разом

Після недавнього гучного конфлікту Юлія Леус, дружина українського ведучого Андрія Джедужли, продовжує жити з ним в одній квартирі, тому що її власну оселю, в яку жінка вкладала гроші кілька років тому, ще не добудовано.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Юлія розповіла, чи спілкується з Андрієм.

"Тільки у зв'язку з вагітністю. У мене одна кімната, у нього інша. Він готує кожного дня сніданки, вечері, приносить їжу мені в ліжко", – ділиться Юлія.

[IMAGE id= 2440729 ; title= ;]

Однак Леус зізнається – не бачить майбутнього разом з Джеджулою.

"Я хочу розлучатися. Він поки не хоче. Сказав – після пологів поговоримо. Ну, почекаємо. У мене поки фізично на це немає ні часу, ні сил. Тому що мені тільки лежати потрібно. А займатися чимось ще зараз, знову нервувати, переживати, бігати...Я зараз поставила на перше місце малятко. Я народжу, трохи зміцнію і розберуся з усім", – пояснила Юлія.

Дивіться інтерв'ю Юлії Леус для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Нагадаємо, дружина Джеджули після гучного скандалу розповіла, чи спілкується з чоловіком і з ким буде виховувати дочку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися