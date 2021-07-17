Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Тренд з минулого

Канни-2021

Заморозка малини

Лайфхаки для тріпу

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

"Більше не можу зраджувати себе і сина": Мішина розійшлася з Еллертом (фото)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Політика
17 липня, 00:56
Копіювати лінк
Екс-коханий актриси відреагував на її заяву скріншотом з Вікіпедії
Ксенія Мішина оголосила про розставання з Еллертом. Колаж: "Сьогодні"
Ксенія Мішина оголосила про розставання з Еллертом. Колаж: "Сьогодні"

Відома українська актриса і учасниця популярного шоу Ксенія Мішина розійшлася зі своїм коханим Олександром Еллертом.

Про це без згадки імен написала Мішина в Instagram.

"Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не має мати ніякого відношення до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", – написала вона.

За словами Мішиної, за один рік її життя можна було б зняти драму.

"Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу", – додала актриса.

В тренді

Водночас Олександр Еллерт через кілька годин після заяви Мішиної опублікував скріншот з Вікіпедії з поясненням слова "драма".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

Раніше ми писали, що Мішина дала раду Огневич і зізналася, що було найскладнішим на проекті.

Юлія Ляхова
Юлія Ляхова Редактор розділу Політика

Команда Segodnya.ua ставить перед собою чіткі цілі та впевнено йде до них – саме тому я з ними з вересня 2020-го. Закінчила факультет журналістики ДНУ ім. Олеся Гончара. Працювала редактором новин в інтернет-виданнях Podrobnosti.ua і Факти ICTV.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Сольник зірки
Тіна Кароль
16 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Лайфхак дня
Як правильно загадувати бажання
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Тільда Свінтон з 23-річною дочкою на червоному хіднику

Дивитись
Цитата дня

Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла - сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я.

Андрій Разін продюсер
Зізнання відомого продюсера про покійного чоловіка Пугачової
Шерон Стоун у сукні-букеті в Каннах
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Користуватися зубною ниткою
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди поїхати
Де відпочити в Україні, як за кордоном
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти