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Сміливість в очах – зброя в руках: воєнне дитинство маленьких українців у 15 фото

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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2 червня, 15:14
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Світлини передають атмосферу реального дитинства під час війни
ТОП-15 фото дітей під час війни в Україні
ТОП-15 фото дітей під час війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Після 24 лютого наймолодші українці побачили інше дитинство, сповнене переживаннями, сльозами батьків, звуками бомбардувань та невтішними новинами. Їхніми улюбленими іграшками стали автомати, каски та хенд-мейд бронежилети з паперу. Список бажань дітей оновився: серед ТОП-5 мрій, щоб рідні були живі, повернутися до звичного життя та побачити новину про перемогу України. Але сміливість та відважність допомогли їм адаптуватися до реалій – дивіться 15 фото їх воєнного дитинства.

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Нещодавно Олена Зеленська розповіла, куди можна відправити дітей на літо.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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