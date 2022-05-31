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Олена Зеленська розповіла, куди можна відправити дітей на літо

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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31 травня, 18:46
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Через війну в Україні мільйони дітей змушені навчатися дистанційно. З приходом літа перед батьками постала ще одна проблема – як бути з канікулами
Куди відправити дітей на літо під час війни – одне з головних питань, яке хвилює батьків
Куди відправити дітей на літо під час війни – одне з головних питань, яке хвилює батьків / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська дала інтерв'ю українським телеканалам, у якому розповіла, на що витратив гроші президент України, отримані від Словаччини. Також перша леді України пояснила, що робити батькам з дітьми влітку і чи є можливість відправити їх до табору.

Дитячі табори запрацюють! Не всі (їх у нас понад 3 тисячі) та не в усіх регіонах, а лише там, де безпечно. Але після важкої весни ми повинні дати дітям літо і можливість відпочити та оздоровитися, – розповіла Зеленська.

Щоб вирішити, до яких таборів відправляти діток, створено спеціальний штаб. Фахівці працюють над тим, щоб забезпечити роботу та функціональність дитячих таборів також за кордоном. Для цього Зеленська веде переговори із першими леді різних країн.

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Також Олена відповіла журналістам, що її діти літо проведуть із нею разом. Вона з жалем розповіла, що їх із Володимиром молодший син Кирило дуже хоче знову повернутися до друзів, але зараз це неможливо через безпеку сім'ї президента.

Старша донька Зеленських, 17-річна Олександра, цього року закінчує школу і влітку готуватиметься до вступу до вишу. Перша леді наголосила, що донька самостійно обрала гуманітарний напрямок українського навчального закладу. Куди саме хоче вступити Олександра, Зеленська не розповіла, уточнивши, що дочка просила наразі не розкривати карт.

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Вам буде цікаво дізнатися, що Олена Зеленська показала відео, про що мріють українці у Польщі.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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