Смелость в глазах – оружие в руках: военное детство маленьких украинцев в 15 фото

Фотографии передают атмосферу реального детства во время войны

ТОП-15 фото детей во время войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

После 24 февраля самые маленькие украинцы увидели другое детство, наполненное переживаниями, слезами родителей, звуками бомбардировок и неутешительными новостями. Их любимыми игрушками стали автоматы, каски и хенд-мейд бронежилеты из бумаги. Список желаний детей обновился: среди ТОП-5 мечтаний, чтобы родные были живы, вернуться к привычной жизни и увидеть новость о победе Украины. Но смелость и отважность помогли им адаптироваться к реалиям – смотрите 15 фото военного детства.

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