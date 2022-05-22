Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польщі у Києві 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Меми у тему

Флешмоб Нікітюк

Як доїхати до Канади

Знову пандемія?

Навчання за кордоном

Герої Азовсталі
СЬОГОДНІ Life No Stress

Олена Зеленська показала відео, про що мріють українці у Польщі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 травня, 21:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перша леді опублікувала зворушливе відео, в якому українці розповідають про свої заповітні мрії. Дивіться ролик та читайте послання Олени Зеленської
Як би далеко ми не поїхали, думками ми завжди повертаємось до України
Як би далеко ми не поїхали, думками ми завжди повертаємось до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська опублікувала відео у своїх соцмережах під назвою "Я повернуся". У двохвилинному ролику українці, які були змушені рятуватися від жахів війни та шукати безпечного місця у Польщі, розповідають, про що мріють, перебуваючи за кордоном.

Повернутися додому в Україну, знову побачити своїх близьких та друзів, ходити до школи та на роботу, жити тим життям, яке в них відібрала Росія, розв'язавши війну.

Реклама

"Я повернуся". Ці слова повторює собі кожен українець, який був вимушений поїхати з дому. Повернуся до своєї школи. До свого горнятка на кухні. До своїх каштанів. До рідних, – написала Зеленська у пості до відео.

Також перша леді України подякувала Польщі та її мешканцям за гостинність та ту допомогу, яку вони надають нашим співгромадянам.

Нам не пощастило із сусідом, який доводить "братерство" ракетами й терором. Та надзвичайно пощастило з іншим сусідом – Польщею, яка стала Україні найближчим другом не лише географічно. Польща прихистила майже три мільйони українців, дала їм не тільки тимчасові оселі, а й постійне піклування, безкоштовну медицину та освіту.

Олена права, більшість з нас мріють про якнайшвидше закінчення війни та повернення додому.

Реклама

Ми повернемося, бо кращого за дім немає нічого. І обов’язково запросимо поляків у гості, щоб віддячити їм за більше, ніж гостинність – за справжню відсутність кордонів. Дякуємо вам, друзі!

Вам буде цікаво дізнатися, що зараз робить Олена Зеленська та як допомагає українцям.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Instagram тижня
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти