Українка Елла розповіла про реальну "жизу" та чому місцеві бояться захворіти в Польщі

Поляки не можуть з цим змиритися! Які плюси та мінуси проживання в Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща стала новим домом для 2,3 млн українців, які емігрували через війну в Україні. Ми поспілкувалися з українкою Еллою Водоп'яновою, яка 6 років назад переїхала до Польщі, відкрила агенцію з нерухомості та сьогодні живе у Вроцлаві. Дівчина розповіла про плюси та мінуси життя в країні. Що найбільше нас здивувало – в матеріалі.

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Розпочнемо з мінусів!

Несприятлива погода

Погодні умови в деяких регіонах Польщі нагадують Лондон, де вологість, дощ та холодний вітер – звична історія. Наприклад, у Вроцлаві в липні тиждень дощитиме за прогнозами синоптиків, а сонячних днів буде лише 13. Елла звикла до лондонського погодного вайбу у Вроцлаві.

Ціна їжі в закладах не виправдовує якість

Якщо до погоди можна було звикнути та ходити з парасолею, то до їжі у ресторанах – складніше. Прийшовши до дорогого ресторану, не чекайте ефекту "вау" від страви. Після гастрономічної культури в закладах України Вроцлав та інші міста розчарують.

У Польщі не вміють готувати так смачно, як в Україні. Асортимент та якість їжі в ресторанах помітно гірші, – зауважила Елла Водоп'янова.

/ Фото: Pexels

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Довгі очікування на отримання посвідки на проживання

Якщо ви іноземець та приїхали до Польщі з метою отримання посвідки на проживання, яка підтверджує право особи без громадянства на постійне проживання в країні, будьте готові, що її видадуть не скоро.

У Вроцлаві це може "затягнутися" надовго. Хтось чекає півроку, а хтось 3. Я в очікуванні другий рік, – зауважила Елла Водоп'янова.

Деякі ліки неможливо купити в аптеці

У Польщі ви не завжди купите бажаний препарат в аптеці. Щоб придбати деякі ліки, необхідний рецепт від лікаря. Полякам складно змиритися з цим, бо вони вимушені терпіти біль.

Якщо стало різко зле, то необхідно йти до лікаря на консультацію, щоб він оглянув вас та на основі діагнозу виписав рецепт. Процес може затягнутися на декілька днів, – зауважила Елла Водоп'янова.

Медицина розчаровує

Медицина в Польщі потребує апгрейду. До лікарів у державних лікарнях складно потрапити через великі черги.

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Система охорони здоров'я перевантажена, працює повільно та відверто погано, – зауважила Елла Водоп'янова.

Завершимо на приємному – плюсах!

Легко легалізувати власний бізнес

Процедура легалізації бізнесу легка. Реально все зробити онлайн.

Я "відкрила" онлайн-агенцію нерухомості за годину. Додатково внесення до реєстру займає декілька днів і рекомендовано звертатися до бухгалтерів чи інших спеціалістів для легалізації бізнесу, – зауважила Елла Водоп'янова.

/ Фото: Pexels

Польська – легка мова для сприйняття

Люди, які ніколи не були в Польщі, можуть зрозуміти польську мову під час спілкування з місцевими. Бо вона схожа на українську, російську та білоруську.

Але щоб її вивчити в ідеалі, наприклад, для роботи – треба постаратися. До речі про роботу: вакансій на сайтах – море, особливо в Нижній Сілезії, – зауважила Елла Водоп'янова.

Високі зарплатні

На середньостатистичну зарплату в Польщі люди достойно живуть! 2022 року вона становить ("чистими") приблизно 4250 злотих, – розповіла Елла Водоп'янова.

/ Фото: Pexels

Незавищені ціни

Цінники в Польщі нижчі в порівнянні з західною частиною ЄС. Українці, які переїхати до Кракова чи іншого міста, не відчують суттєвої різниці в сумі чеку. Тим паче, що бюджетних магазинів вдосталь.

Високий рівень викладання у ЗВО та відсутність хабарів

Чимало студентів в українських ЗВО скаржаться на навчальний план, який потребує апгрейду з огляду на розвиток сфер станом на 2022 рік. У польських університетах проблема відсутня – викладання на високому рівні. А хабарі – це не традиція, як в деяких університетах України.

Нещодавно Елла Водоп'янова розповіла "Сьогодні", чому ситуація на ринку оренди житла в Польщі критична.