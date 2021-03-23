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Плескає плечима: як живе хлопець, який народився без ключиць

Сьогодні, 15:38

Він страждає на рідкісне захворювання – клідокраніальну дисплазію

Американець Корі Беннетт з Індіани (США) страждає на рідкісне захворювання – клідокраніальну дисплазію. У хлопця немає ключиць, і він може легко "плескати плечима". Відповідні відео Корі публікує на своїй сторінці у TikTok.

Фото: tiktok.com/@coreybennett501

Він регулярно розповідає своїм підписникам про загадкову хворобу. Блогер навіть створив серію відео під назвою "Плескаю плечима, поки не стану знаменитим".

@ coreybennett501

For all my friends ## nocollarbones ## noimbuiltdifferent

original sound – Marv

За словами медиків, клідокраніальна дисплазія може стати причиною низького зросту і появи зайвих зубів або їхньої повної відсутності. Зареєстровано лише 1000 випадків цього захворювання.

@ coreybennett501

Reply to @nate_winz Thank you guys for 62k followers Please follow my Instagram! Like, comment, and share to spread my content! ## nocollarbones

original sound – Collarbone-less Corey

"Значну частину життя наді мною знущалися, бо я був невисоким, з поганими зубами і великою головою, – розповідає Беннетт. – Я прийняв це. Навіть з клідокраніальною дисплазією можу жити та працювати, як і всі інші".

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Корі каже, люди з таким захворюванням зв'язалися з ним, щоб подякувати за бодіпозитивне мислення.

@ coreybennett501

Reply to @ahremshea ## noimbuiltdifferent ## nocollarbones ## fyp ## fyp

Sugarcrash! – ElyOtto

"Чувак, це шалено круто", "Ти єдиний зможеш пройти у переповненому клубі", "Застав мене зненацька", "Я теж хочу мати таку здатність", – пишуть у коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали, як організм 48-річного чоловіка почав самостійно виробляти алкоголь. До того ж Life Сьогодні розповідали про 23-річну дівчину, серце якої не билося три дні, але вона вижила.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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відео хвороби аномалія
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@coreybennett501
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