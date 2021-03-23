Плескає плечима: як живе хлопець, який народився без ключиць

Він страждає на рідкісне захворювання – клідокраніальну дисплазію

Американець Корі Беннетт з Індіани (США) страждає на рідкісне захворювання – клідокраніальну дисплазію. У хлопця немає ключиць, і він може легко "плескати плечима". Відповідні відео Корі публікує на своїй сторінці у TikTok.

Фото: tiktok.com/@coreybennett501

Він регулярно розповідає своїм підписникам про загадкову хворобу. Блогер навіть створив серію відео під назвою "Плескаю плечима, поки не стану знаменитим".

За словами медиків, клідокраніальна дисплазія може стати причиною низького зросту і появи зайвих зубів або їхньої повної відсутності. Зареєстровано лише 1000 випадків цього захворювання.

"Значну частину життя наді мною знущалися, бо я був невисоким, з поганими зубами і великою головою, – розповідає Беннетт. – Я прийняв це. Навіть з клідокраніальною дисплазією можу жити та працювати, як і всі інші".

Корі каже, люди з таким захворюванням зв'язалися з ним, щоб подякувати за бодіпозитивне мислення.

"Чувак, це шалено круто", "Ти єдиний зможеш пройти у переповненому клубі", "Застав мене зненацька", "Я теж хочу мати таку здатність", – пишуть у коментарях користувачі Мережі.

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