Як це можливо? Заміжня 25-річна жінка виявилась генетичним чоловіком

У неї немає чоловічих статевих органів, а жіночі – недорозвинені

25-річна заміжня жінка на ім'я Пінпін з китайської провінції Чжецзян нещодавно дізналася про те, що є генетичним чоловіком.

Це з'ясувалося під час медичного огляду в дочірньої лікарні медичного факультету Чжецзянського університету. Жінка звернулася до фахівців за допомогою, коли вивихнула щиколотку.

Китаянка у 25-річному віці дізналася, що вона – чоловік

Фото: Bajie You

Китаянка усе життя вважала себе жінкою і навіть вийшла заміж в 2020 році. Однак у неї ніколи не було менструацій, і вона не змогла завагітніти після весілля, пише китайське видання Bajie You.

Лікарі встановили, що у Пінпін немає чоловічих статевих органів, а жіночі – недорозвинені (відсутня матка і яєчники). Дослідження показало наявність у пацієнтки чоловічої Y-хромосоми, таким чином, з точки зору науки вона інтерсекс – людина з нетиповими статевими ознаками, які не входять до загальноприйнятої норми сприйняття чоловічого та жіночого тіла.

Після ретельного обстеження у Пінпін діагностували вроджене захворювання. Воно могло стати результатом шлюбу її батьків, що є близькими родичами. Жінці порадили звернутися до психіатра, аби зрозуміти, як жити далі.

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