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Як це можливо? Заміжня 25-річна жінка виявилась генетичним чоловіком

Сьогодні, 09:28

У неї немає чоловічих статевих органів, а жіночі – недорозвинені

25-річна заміжня жінка на ім'я Пінпін з китайської провінції Чжецзян нещодавно дізналася про те, що є генетичним чоловіком.

Це з'ясувалося під час медичного огляду в дочірньої лікарні медичного факультету Чжецзянського університету. Жінка звернулася до фахівців за допомогою, коли вивихнула щиколотку.

Китаянка у 25-річному віці дізналася, що вона – чоловік
Фото: Bajie You

Китаянка усе життя вважала себе жінкою і навіть вийшла заміж в 2020 році. Однак у неї ніколи не було менструацій, і вона не змогла завагітніти після весілля, пише китайське видання Bajie You.

Лікарі встановили, що у Пінпін немає чоловічих статевих органів, а жіночі – недорозвинені (відсутня матка і яєчники). Дослідження показало наявність у пацієнтки чоловічої Y-хромосоми, таким чином, з точки зору науки вона інтерсекс – людина з нетиповими статевими ознаками, які не входять до загальноприйнятої норми сприйняття чоловічого та жіночого тіла.

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Після ретельного обстеження у Пінпін діагностували вроджене захворювання. Воно могло стати результатом шлюбу її батьків, що є близькими родичами. Жінці порадили звернутися до психіатра, аби зрозуміти, як жити далі.

Нагадаємо, раніше ми писали, як організм 48-річного чоловіка почав самостійно виробляти алкоголь. До того ж, Сьогодні.Lifestyle розповідали про 23-річну дівчину, серце якої не билося три дні, але вона вижила.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: bajieyou.com
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