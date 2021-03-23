Хлопает плечами: как живет парень, родившийся без ключиц

Он страдает редким заболеванием – клидокраниальной дисплазией

Американец Кори Беннетт из Индианы (США) страдает редким заболеванием – клидокраниальной дисплазией. У парня нет ключиц, и он может легко "хлопать плечами". Соответствующие видео Кори публикует на своей странице в TikTok.

Фото: tiktok.com/@coreybennett501

Он регулярно рассказывает своим подписчикам о загадочной болезни. Блогер даже создал серию видео под названием "Хлопаю плечами, пока не стану знаменитым".

По словам медиков, клидокраниальная дисплазия может стать причиной низкого роста и появления лишних зубов или их полного отсутствия. Зарегистрировано только 1000 случаев заболевания.

@coreybennett501 Reply to @nate_winz Thank you guys for 62k followers Please follow my Instagram! Like, comment, and share to spread my content! ##nocollarbones original sound – Collarbone-less Corey

"Большую часть жизни надо мной издевались из-за того, что я был невысоким, с плохими зубами и большой головой, – рассказывает Беннетт. – Я принял это. Даже с клидокраниальной дисплазией могу жить и работать, как и все остальные".

Кори рассказывает, что люди с таким же заболеванием связались с ним, чтобы поблагодарить его за бодипозитивное мышление.

"Чувак, это безумно круто", "Ты единственный сможешь пройти через переполненный клуб", "Застал меня врасплох", "Я тоже хочу иметь такую способность", – пишут в комментариях пользователи Сети.

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