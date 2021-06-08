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Як відлякати комах народними засобами: лайфхаки

Сьогодні, 19:56

Мух, комарів, мошок та інших докучливих комах можна позбутися без хімії

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Unsplash

Радість від приходу літа і можливості провести час на природі часто затьмарюється надокучливими комахами, які так і норовлять попити нашої крови або з'їсти наші запаси їжі. Хімії на них не напастися, але є чимало способів, які безпечно і надійно допоможуть захиститися або хоча б на якийсь час позбутися комарів, мух, гедзів і мошок.

Life Сьогодні розповість, які засоби і природні репеленти допоможуть у боротьбі з комахами. Щось є у вас на кухні, а щось росте в саду і на городі. Дізнайтеся, як цим ефективно користуватися.

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Як відлякати комах народними засобами: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Дим

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Pixabay

Комахи дуже чутливі до ароматів. Тютюновий дим, валеріана або кілька крапель камфори над багаттям відлякають мух і комарів від намету і від вас.

  • Лайфхак 2. Ваніль

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Pixabay

Ваніль, ванілін, а також кориця зовсім не до вподоби ні комарам, ні мошкам. Її можна розбавити у воді або в дитячому кремі і нанести на тіло.

  • Лайфхак 3. Пирій

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Pixabay

З давніх-давен для відлякування комарів використовували бур'ян – відвар коріння пирію, яким можна збризнути відкриті ділянки шкіри.

  • Лайфхак 4. Черемшина

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Pixabay

З успіхом можна використовувати подрібнені свіжі листя, квітки, а також гілки черемшини, базиліка, бузини, помідорів – ні комарі, ні мухи, ні мошки від них не в захваті.

  • Лайфхак 5. Аромаолії

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Pixabay

Кровопивцям абсолютно не подобаються сильні запахи. Використовуйте для захисту олії базиліка, анісу, лаванди, чайного дерева, евкаліпта, кедра, гвоздики, змастивши шкіру або капнувши у вогонь.

  • Лайфхак 6. Хвоя

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Pixabay

Хвойний запах, а особливо ялівцевий – давній ворог багатьох комах, які намагаються від нього швидше ретируватися. Ефект посилить вогонь – киньте гілку в багаття.

  • Лайфхак 7. Полин

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Pixabay

Умивання відваром із кореня полину відіб'є у вампірів бажання до вас наближатися.

  • Лайфхак 8. Оцет

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Pixabay

На природі оцет не лише стане в нагоді у салаті, а й відлякає мух. Найкраще залиште ємність з оцтом відкритою. А ще слабкий оцтовий розчин знімає свербіж від укусів.

  • Лайфхак 9. Цитрус

Як відлякати комах
Як відлякати комах
Фото: Pixabay

Запах апельсина, лимона або лайма відлякує непрошених літаючих гостей. А гвоздика посилить ефект.

Дивіться відео, як убезпечити себе і своїх близьких від укусів комах:

Раніше ми розповідали, як захистити себе від укусу кліща: прості лайфхаки.

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