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Як зробити відлякувачі кротів власноруч: лайфхак

Сьогодні, 19:37

Щоб серйозно налякати крота, вам знадобиться вітер в пляшці

Як позбутися кротів
Як позбутися кротів
Фото: Unsplash

При всій своїй безневинності, сліпоти й безпорадності кроти здатні завдати відчутної шкоди городу. Боротися з ними складно, вбивати – жорстоко, труїти – шкода. Але існує цікавий і дієвий спосіб, як позбутися кротів, причому зовсім недорого, просто й безпечно для природи та їжі. І при цьому ще й розважитись.

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Як позбутися кротів на дачі: лайфхак

Кротів потрібно як слід налякати, точніше – відлякати. Оскільки ці істоти за своєю природою сліпі, у них дуже сильно розвинені інші почуття, наприклад, слух. Вони бояться шуму. Якщо якісь звуки їм не до вподоби, вони підуть. Ось цим і варто скористатися.

Зробіть вертушки-відлякувачі і розставте їх по ділянці. Вихідний матеріал знайдеться в кожному будинку – це пластикові пляшки. А часу на виготовлення вам знадобиться 10-20 хвилин.

Головний принцип відлякувача – щоб конструкція рухалася і видавала шум. Найпростіше використовувати енергію вітру. Відлякувач не працюватиме лише у повний штиль, що на природі буває рідко.

1. Візьміть звичайну пластикову пляшку, проріжте і відігніть в ній однакові лопаті, які змушуватимуть її крутитися. На вітрі вертушка буде видавати шум.

Як позбутися кротів
Як позбутися кротів
Фото: Pinterest

2. Форма і кількість лопатей може бути довільною, головне – вирізати їх в одному напрямку, інакше пляшка не буде крутитися.

Як позбутися кротів
Як позбутися кротів
Фото: Pinterest

3. Зсередини до денця пляшки приклейте пробку. Через прорізи це нескладно зробити. Надалі вона допоможе жердини не вискакувати з пляшки, а вертушці – краще крутитися.

Як позбутися кротів
Як позбутися кротів
Фото: Pinterest

4. Інший варіант – зробити отвір в денці пляшки, а жердину всередині вставити в пробку. А завдяки кришечці, конструкція не буде сильно хитатися. Проколіть у дні пляшки кілька дірок, щоб в ній не накопичувалася дощова вода.

Як позбутися кротів
Як позбутися кротів
Фото: Pinterest

5. Далі пляшку через шийку насадіть на палицю або жердину і вставте в землю ближче до нір гризунів. За рахунок того, що палиця поглиблена в землю, вібрація і шум відлякуватимуть кротів.

6. Щоб ваш відлякувач видавав більше шуму, можна почепити на нього додаткові елементи, наприклад, металеві пробки від пляшок, пивні банки, пластик тощо.

Як позбутися кротів
Як позбутися кротів
Фото: Pinterest

7. Для городу можна зробити кілька вертушок – так вони будуть краще відганяти шкідників. А якщо застосувати фантазію, то вони ще й прикрасять вашу ділянку.

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