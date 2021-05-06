Як зробити відлякувачі кротів власноруч: лайфхак

Щоб серйозно налякати крота, вам знадобиться вітер в пляшці

Як позбутися кротів Фото: Unsplash

При всій своїй безневинності, сліпоти й безпорадності кроти здатні завдати відчутної шкоди городу. Боротися з ними складно, вбивати – жорстоко, труїти – шкода. Але існує цікавий і дієвий спосіб, як позбутися кротів, причому зовсім недорого, просто й безпечно для природи та їжі. І при цьому ще й розважитись.

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Як позбутися кротів на дачі: лайфхак

Кротів потрібно як слід налякати, точніше – відлякати. Оскільки ці істоти за своєю природою сліпі, у них дуже сильно розвинені інші почуття, наприклад, слух. Вони бояться шуму. Якщо якісь звуки їм не до вподоби, вони підуть. Ось цим і варто скористатися.

Зробіть вертушки-відлякувачі і розставте їх по ділянці. Вихідний матеріал знайдеться в кожному будинку – це пластикові пляшки. А часу на виготовлення вам знадобиться 10-20 хвилин.

Головний принцип відлякувача – щоб конструкція рухалася і видавала шум. Найпростіше використовувати енергію вітру. Відлякувач не працюватиме лише у повний штиль, що на природі буває рідко.

1. Візьміть звичайну пластикову пляшку, проріжте і відігніть в ній однакові лопаті, які змушуватимуть її крутитися. На вітрі вертушка буде видавати шум.

Як позбутися кротів Фото: Pinterest

2. Форма і кількість лопатей може бути довільною, головне – вирізати їх в одному напрямку, інакше пляшка не буде крутитися.

Як позбутися кротів Фото: Pinterest

3. Зсередини до денця пляшки приклейте пробку. Через прорізи це нескладно зробити. Надалі вона допоможе жердини не вискакувати з пляшки, а вертушці – краще крутитися.

Як позбутися кротів Фото: Pinterest

4. Інший варіант – зробити отвір в денці пляшки, а жердину всередині вставити в пробку. А завдяки кришечці, конструкція не буде сильно хитатися. Проколіть у дні пляшки кілька дірок, щоб в ній не накопичувалася дощова вода.

Як позбутися кротів Фото: Pinterest

5. Далі пляшку через шийку насадіть на палицю або жердину і вставте в землю ближче до нір гризунів. За рахунок того, що палиця поглиблена в землю, вібрація і шум відлякуватимуть кротів.

6. Щоб ваш відлякувач видавав більше шуму, можна почепити на нього додаткові елементи, наприклад, металеві пробки від пляшок, пивні банки, пластик тощо.

Як позбутися кротів Фото: Pinterest

7. Для городу можна зробити кілька вертушок – так вони будуть краще відганяти шкідників. А якщо застосувати фантазію, то вони ще й прикрасять вашу ділянку.

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