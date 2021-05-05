Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Читайте, які речі і які продукти обов'язково потрібно взяти на пікнік для приємного відпочинку на природі

Що потрібно взяти з собою на пікнік? Якщо ви як слід підготуєтеся до вилазки на природу, все передбачите, врахуєте, продумаєте і заздалегідь зберете, то ваш відпочинок пройде на ура, вся компанія буде ситою, здоровою і нескінченно задоволеною. А щоб ви нічого не забули, ми склали найповніший і корисний список потрібних речей для пікніка.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Корисні поради, що взяти на пікнік: їжа і напої

Фото: freepik.com

шашлик і все для його приготування: м'ясо в маринаді, цибуля, овочі, гриби, спеції, сіль, оцет, соуси;

хліб, масло, сир, ковбаса, балик та інші копченості для приготування закусок, поки доходить на вугіллі шашлик;

свіжі зелень, фрукти, овочі, а також дрібна картопля, яку можна спекти; Читайте також: Лаваш із сиром на багатті: 5 варіантів для пікніка

соки для дітей і серйозні напої для дорослих;

питна вода;

десерт, печиво, сухофрукти, льодяники.

Що взяти з собою на природу з потрібних речей

Не забудьте взяти килимок або підстилку Фото: freepik.com

Залежно від того, на дикий чи цивілізований відпочинок ви прямуєте, визначиться список необхідних для пікніка речей і спорядження.

підстилка, килимок, каремат;

складні стіл і стільці для пікніка;

туристичний намет, навіс, тент від сонця;

гриль, мангал, шампури, сірники, топірець, папір, дрова;

зонт і целофан на випадок негоди;

спортивний інвентар: м'яч, надувний круг, шахи;

ніж, консервний ключ, штопор, обробна дошка, тертка;

набір посуду для пікніка: тарілки, склянки, ложки, вилки;

великі миски для салатів;

сміттєві пакети.

Одяг, медикаменти і засоби особистої гігієни

Візьміть на пікнік одяг з довгим рукавом Фото: freepik.com

Здоров'я та безпека перш за все. А в умовах коронавірусу – засоби захисту завжди мають бути під рукою. Що стосується погоди, навіть якщо за прогнозом жарко і сонячно, не забувайте, що вона може бути мінливою, і ввечері на природі набагато холодніше, ніж вдень.

капелюх або кепка;

куртка-вітровка;

купальник;

рушник;

гумове взуття;

сонцезахисні окуляри;

туалетний папір;

гігієнічні серветки;

медичні маски й антисептичний засіб;

засоби захисту від сонця, вітру і комах;

засоби від порізів, забитих місць, опіків (бинт, пластир, зеленка, перекис водню, ранозагоювальний бальзам);

ліки від розладу шлунка, активоване вугілля;

болезаспокійливі препарати;

антигістамінні препарати;

особисті медикаменти і засоби з догляду та гігієни.

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