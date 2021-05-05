Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей
Читайте, які речі і які продукти обов'язково потрібно взяти на пікнік для приємного відпочинку на природі
Що потрібно взяти з собою на пікнік? Якщо ви як слід підготуєтеся до вилазки на природу, все передбачите, врахуєте, продумаєте і заздалегідь зберете, то ваш відпочинок пройде на ура, вся компанія буде ситою, здоровою і нескінченно задоволеною. А щоб ви нічого не забули, ми склали найповніший і корисний список потрібних речей для пікніка.
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- шашлик і все для його приготування: м'ясо в маринаді, цибуля, овочі, гриби, спеції, сіль, оцет, соуси;
- хліб, масло, сир, ковбаса, балик та інші копченості для приготування закусок, поки доходить на вугіллі шашлик;
- свіжі зелень, фрукти, овочі, а також дрібна картопля, яку можна спекти;
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- соки для дітей і серйозні напої для дорослих;
- питна вода;
- десерт, печиво, сухофрукти, льодяники.
Залежно від того, на дикий чи цивілізований відпочинок ви прямуєте, визначиться список необхідних для пікніка речей і спорядження.
- підстилка, килимок, каремат;
- складні стіл і стільці для пікніка;
- туристичний намет, навіс, тент від сонця;
- гриль, мангал, шампури, сірники, топірець, папір, дрова;
- зонт і целофан на випадок негоди;
- спортивний інвентар: м'яч, надувний круг, шахи;
- ніж, консервний ключ, штопор, обробна дошка, тертка;
- набір посуду для пікніка: тарілки, склянки, ложки, вилки;
- великі миски для салатів;
- сміттєві пакети.
Здоров'я та безпека перш за все. А в умовах коронавірусу – засоби захисту завжди мають бути під рукою. Що стосується погоди, навіть якщо за прогнозом жарко і сонячно, не забувайте, що вона може бути мінливою, і ввечері на природі набагато холодніше, ніж вдень.
- капелюх або кепка;
- куртка-вітровка;
- купальник;
- рушник;
- гумове взуття;
- сонцезахисні окуляри;
- туалетний папір;
- гігієнічні серветки;
- медичні маски й антисептичний засіб;
- засоби захисту від сонця, вітру і комах;
- засоби від порізів, забитих місць, опіків (бинт, пластир, зеленка, перекис водню, ранозагоювальний бальзам);
- ліки від розладу шлунка, активоване вугілля;
- болезаспокійливі препарати;
- антигістамінні препарати;
- особисті медикаменти і засоби з догляду та гігієни.
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