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Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Сьогодні, 17:09

Читайте, які речі і які продукти обов'язково потрібно взяти на пікнік для приємного відпочинку на природі

Що потрібно взяти з собою на пікнік? Якщо ви як слід підготуєтеся до вилазки на природу, все передбачите, врахуєте, продумаєте і заздалегідь зберете, то ваш відпочинок пройде на ура, вся компанія буде ситою, здоровою і нескінченно задоволеною. А щоб ви нічого не забули, ми склали найповніший і корисний список потрібних речей для пікніка.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

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Корисні поради, що взяти на пікнік: їжа і напої

Фото: freepik.com

  • шашлик і все для його приготування: м'ясо в маринаді, цибуля, овочі, гриби, спеції, сіль, оцет, соуси;
  • хліб, масло, сир, ковбаса, балик та інші копченості для приготування закусок, поки доходить на вугіллі шашлик;
  • свіжі зелень, фрукти, овочі, а також дрібна картопля, яку можна спекти;
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  • соки для дітей і серйозні напої для дорослих;
  • питна вода;
  • десерт, печиво, сухофрукти, льодяники.

Що взяти з собою на природу з потрібних речей

Не забудьте взяти килимок або підстилку
Не забудьте взяти килимок або підстилку
Фото: freepik.com

Залежно від того, на дикий чи цивілізований відпочинок ви прямуєте, визначиться список необхідних для пікніка речей і спорядження.

  • підстилка, килимок, каремат;
  • складні стіл і стільці для пікніка;
  • туристичний намет, навіс, тент від сонця;
  • гриль, мангал, шампури, сірники, топірець, папір, дрова;
  • зонт і целофан на випадок негоди;
  • спортивний інвентар: м'яч, надувний круг, шахи;
  • ніж, консервний ключ, штопор, обробна дошка, тертка;
  • набір посуду для пікніка: тарілки, склянки, ложки, вилки;
  • великі миски для салатів;
  • сміттєві пакети.

Одяг, медикаменти і засоби особистої гігієни

Візьміть на пікнік одяг з довгим рукавом
Візьміть на пікнік одяг з довгим рукавом
Фото: freepik.com

Здоров'я та безпека перш за все. А в умовах коронавірусу – засоби захисту завжди мають бути під рукою. Що стосується погоди, навіть якщо за прогнозом жарко і сонячно, не забувайте, що вона може бути мінливою, і ввечері на природі набагато холодніше, ніж вдень.

  • капелюх або кепка;
  • куртка-вітровка;
  • купальник;
  • рушник;
  • гумове взуття;
  • сонцезахисні окуляри;
  • туалетний папір;
  • гігієнічні серветки;
  • медичні маски й антисептичний засіб;
  • засоби захисту від сонця, вітру і комах;
  • засоби від порізів, забитих місць, опіків (бинт, пластир, зеленка, перекис водню, ранозагоювальний бальзам);
  • ліки від розладу шлунка, активоване вугілля;
  • болезаспокійливі препарати;
  • антигістамінні препарати;
  • особисті медикаменти і засоби з догляду та гігієни.

Раніше ми публікували кращий рецепт для пікніка, як приготувати скумбрію на багатті. Крім цього, Сьогодні.Lifestyle ділилися рецептами сендвічів для пікніка.

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Джерело: Сьогодні
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