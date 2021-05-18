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Як позбутися комарів: перевірені лайфхаки

Сьогодні, 14:31

Природні репеленти працюють проти комарів не гірше за хімію

Як захиститися від комарів
Як захиститися від комарів
Фото: Pexels

Якщо ви не хочете, щоб вилазки на природу були зіпсовані надокучливими комарами, а літні вечори затьмарювалися від укусів цих вампірів, вам знадобляться корисні поради, як їх позбутися. Можна скористатися хімією, але є більш безпечні і перевірені роками народні засоби.

Раніше ми розповідали, як можна захиститися від укусу кліща під час пікніка. Комарі – не менше неприємні і небезпечні кровопивці, яких теж хочеться позбутися. Читайте наші лайфхаки, як боротися з комарами вдома і на свіжому повітрі, і нехай ваше літо не кусається.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

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Як позбутися комарів: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Гвоздика

Як захиститися від комарів
Як захиститися від комарів
Фото: Pixabay

Це, мабуть, найпопулярніший засіб від комарів. 10 штучок гвоздики залийте склянкою окропу, дайте настоятися, поки не охолоне, а потім протирайте відкриті місця або розбризкуйте на одязі і навколо себе.

  • Лайфхак 2. Цитрусові

Як захиститися від комарів
Як захиститися від комарів
Фото: Pinterest

Інший варіант – це посилити аромат гвоздики цитрусом, який також комарам не до смаку. Лимон розріжте навпіл, нашпигуйте його ароматною гвоздикою і залиште в спальні – вночі комарі облітатимуть вас стороною.

  • Лайфхак 3. Евкаліпт

Як захиститися від комарів
Як захиститися від комарів
Фото: Pinterest

Комарі не люблять запах евкаліпта, тож використовуйте його в аромалампу, капніть у багаття або нанесіть на шкіру.

  • Лайфхак 4. Гримуча суміш

Як захиститися від комарів
Як захиститися від комарів
Фото: Pinterest

Візьміть у рівній пропорції 9%-й оцет, олію, шампунь і добре перемішайте. Перед виходом на свіже повітря змастіть відкриті частини тіла. А перед сном змийте емульсію з тіла.

  • Лайфхак 5. Ванілін

Як захиститися від комарів
Як захиститися від комарів
Фото: Pixabay

Комарі також не терплять запах ванілі. Тож вам допоможе такий засіб: візьміть у рівних пропорціях ванілін, крем для рук або вазелін і добре перемішайте. Нанесіть крем на тіло, коли збираєтеся на природу.

Раніше ми розповідали, як зробити відлякувачі кротів на ділянці власноруч.

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