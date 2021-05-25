Гороскоп на сьогодні на картах Таро для всіх знаків зодіаку

Точний прогноз на 25 травня 2021 року на картах Таро: у Терезів і Водоліїв день принесе успіх

Гороскоп за картами Таро Фото: Pixabay

Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2021 року, на картах Таро каже, що Терезам час приступати до запланованих змін, а у Водоліїв проблеми вирішаться самі по собі. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.

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Овен – карта дня Таро "Закохані"

Закохані

Це чудовий день для любові. Ваші старання, спрямовані на партнера, не пройдуть непоміченими і принесуть добрі плоди. Не бійтеся зізнаватися у своїх почуттях.

Телець – карта дня Таро "Вісімка кубків"

Вісімка кубків

У цей день обставини зажадають від вас рішучих дій. Не виключено, що ви потрапите в глухий кут і вам доведеться кинути все і рухатися в протилежному напрямку.

Близнюки – карта дня Таро "Вісімка жезлів"

Вісімка жезлів

В цей день всі задумані справи будуть виходити на подив легко і без проблем. Ви здатні просто не помічати жодних перешкод. Тим більше що їх і не буде на вашому шляху.

Рак – карта дня Таро "Четвірка мечів" (у перевернутому положенні)

Четвірка мечів – перевернута

Мабуть, ви намагаєтеся піти від якихось проблем і закрити очі на ситуацію, яка вас не влаштовує. Пускати все не самоплив – не найкраще рішення, постарайтеся проявити активність.

Лев – карта дня Таро "Сонце" (у перевернутому положенні)

Сонце – перевернута

На вас чекає чудовий сонячний день. Він принесе вам бадьорість, силу, енергійність і виконання задуманого. Але будьте обережні, щоб успіх не запаморочив вам голову.

Діва – карта дня Таро "Страшний Суд" (у перевернутому положенні)

Страшний Суд – перевернута

Вам слід бути обережнішими в словах і діях, тому що незабаром вам доведеться покаятися, якщо ви були неправі. Головне – проявити терпіння, розсудливість і дипломатичність.

Терези – карта дня Таро "Королева жезлів"

Королева жезлів

Хороший день для будь-яких починань, що стосуються таких важливих сфер життя, як кар'єра, бізнес і фінанси. Можете довіритися впливової жінці – саме вона надасть підтримку.

Скорпіон – карта дня Таро "Паж жезлів"

Паж жезлів

Готуйтеся до позитивних змін у діловій сфері. Діапазон великий – від зміни роботи до ремонту будинку. Ви рухаєтеся в правильному напрямку і будете за це сповна винагороджені.

Стрілець – карта дня Таро "П'ятірка жезлів"

П'ятірка жезлів

Головною мотивацією дня в робочих питаннях буде дух змагання і суперництва. Вам належить весь час доводити оточуючим свою перевагу і компетентність.

Козоріг – карта дня Таро "Десятка кубків"

Десятка кубків

Чудовий день, про який закохані пари можуть тільки мріяти. Найкраще провести його разом зі своєю сім'єю і коханими людьми. Гармонія і взаєморозуміння вам забезпечені.

Водолій – карта дня Таро "Дурень"

Дурень

День пройде легко і вдало, будь-які справи будуть просуватися вільно, а проблеми вирішаться самі по собі. Вам важливо прийняти правильне рішення, від якого залежить ваша доля.

Риби – карта дня Таро "Лицар пентаклів"

Лицар пентаклів

Будьте готові до приємних новин і фінансових надходжень. Але ваш успіх багато в чому залежатиме від колективу і вашого оточення. Намагайтеся заручитися їхньою підтримкою.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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