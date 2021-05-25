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Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Сегодня, 05:00

Точный прогноз на 25 мая 2021 года по картам Таро: у Весов и Водолеев день принесет успех

Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Весам пора приступать к запланированным переменам, а у Водолеев проблемы решатся сами по себе. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Овен – карта дня Таро "Влюбленные"

Влюбленные
Влюбленные

Это отличный день для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.

Телец – карта дня Таро "Восьмерка кубков"

Восьмерка кубков
Восьмерка кубков

В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.

Близнецы – карта дня Таро "Восьмерка жезлов"

Восьмерка жезлов
Восьмерка жезлов

В этот день все задуманные дела будут получаться на удивление легко и без проблем. Вы способны просто не замечать никаких препятствий. Тем более что их и не будет на вашем пути.

Рак – карта дня Таро "Четверка мечей" (в перевернутом положении)

Четверка мечей – перевернутая
Четверка мечей – перевернутая

Видимо, вы пытаетесь уйти от каких-то проблем и закрыть глаза на ситуацию, которая вас не устраивает. Пускать все не самотек – не лучшее решение, постарайтесь проявить активность.

Лев – карта дня Таро "Солнце" (в перевернутом положении)

Солнце – перевернутая
Солнце – перевернутая

Вас ждет замечательный солнечный день. Он принесет вам бодрость, силу, энергичность и исполнение задуманного. Но будьте осторожны, чтобы успех не вскружил вам голову.

Дева – карта дня Таро "Страшный Суд" (в перевернутом положении)

Страшный Суд – перевернутая
Страшный Суд – перевернутая

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.

Весы – карта дня Таро "Королева жезлов"

Королева жезлов
Королева жезлов

Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.

Скорпион – карта дня Таро "Паж жезлов"

Паж жезлов
Паж жезлов

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении и будете за это сполна вознаграждены.

Стрелец – карта дня Таро "Пятерка жезлов"

Пятерка жезлов
Пятерка жезлов

Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.

Козерог – карта дня Таро "Десятка кубков"

Десятка кубков
Десятка кубков

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Водолей – карта дня Таро "Дурак"

Дурак
Дурак

День пройдет легко и удачно, любые дела будут продвигаться свободно, а проблемы решатся сами по себе. Вам важно принять правильное решение, от которого зависит ваша судьба.

Рыбы – карта дня Таро "Рыцарь пентаклей"

Рыцарь пентаклей
Рыцарь пентаклей

Будьте готовы к приятным новостям и финансовым поступлениям. Но ваш успех во многом будет зависеть от коллектива и вашего окружения. Старайтесь заручиться их поддержкой.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

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