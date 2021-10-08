Що ми будемо носити через півроку: 11 головних трендів весни-2022

Найкрасивіші тренди сезону весна-літо 2022 / Фото: Vogue

Місяць моди офіційно завершено! Ми насолоджувалися образами моделей в найкрасивіших сукнях, сміялися над новою серією "Сімпсонів" з подачі Демни Гвасалії, надихалися стрітстайл-образами і дивувалися скандальному виходу української моделі на показі Givenchy.

В сезоні весна-літо 2022 дизайнери показали стільки всього, чого ми не бачили вже досить довгий час. Всьому виною пандемія і повсюдні локдауни, які на 18 місяців перевели модні покази в режим онлайн.

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Після всього побаченого розуміємо, що навесні наступного року ми будемо носити вбрання всіх кольорів веселки, блискітки і паєтки, а також сексуальні сукні з запаморочливими розрізами.

Вибрали для вас найбільш знакові тренди сезону весна-літо 2022, до яких потрібно бути готовими вже через півроку.

Shine bright like a diamond

Блищати в наступному сезоні – головний посил модних дизайнерів. Це найперше, що нам захочеться навесні 2022. Зима, холод і сірість навколо, які вже не за горами, черговий карантин... Ми вже з нетерпінням чекаємо весни!

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Valentino SS 2022, Lanvin SS 2022, Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

1990-ті

Вони повернулись! Білизна, яка визирає з-під одягу, джинсовий принт, квіткові сукні, сумки-багети, логоманія і футболки з Джей Ло. Щоб бути в тренді в майбутньому сезоні, можна просто пошукати в гардеробі старі речі.

Chanel SS 2022, Dolce & Gabbana SS 2022, Blumarine SS 2022 / Фото: Vogue

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Оголене тіло

Тенденція на сексуальність, яка закріпилася ще влітку, нікуди не дінеться. Насправді тренд на оголене тіло стане тільки яскравішим. Екстремальні розрізи на спідницях, відверті вирізи на топах і сукні з оголеними частинами тіла. Якщо на нас чекає глобальне потепління, зустрінемо його у всеозброєнні.

Versace SS 2022, Christian Siriano SS 2022, Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Жовтий

Колір, що поклав початок періоду оптимізму в цьому році за версією Pantone, продовжить свою ходу. Дизайнери пропонують вибирати всі відтінки сонця і не боятися експериментів із монохромними образами.

Valentino SS 2022, Christian Siriano SS 2022, Proenza Schouler SS 2022 / Фото: Vogue

Домінування

Women Power у всій красі! Шкіра і латекс із голови до ніг знову в моді. У таких образах головне не перестаратися і не перейти тонку грань від образу фатальної жінки до власниці борделю.

Rokh SS 2022, Versace SS 2022, Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

2000-ні

Для того, щоб слідувати цьому тренду, досить скласти мудборд з образів Періс Хілтон того періоду. Плюшеві спортивні костюми, фуксія, оголений живіт, ланцюги, рюші і взуття з довгими носками. Ще одна тенденція, яка не потребує нових покупок. Звісно, за умови, що ви зберегли знакові речі 2000-х у своєму гардеробі.

Coperni SS 2022, Balenciaga SS 2022, Dolce & Gabbana SS 2022 / Фото: Vogue

Низька талія

Не встигли стерти з пам'яті образи дівчат і хлопців у джинсах, які відкривали всі принади виду зі спини, коли вони сідали на лави? Вони знову повертаються. Дизайнери в цьому сезоні показали ультракороткі спідниці-пояси і неймовірну кількість брюк на низькій талії. Не турбуйтеся. У нас є ще півроку, щоб попрацювати над ідеальним пресом.

Coperni SS 2022, Miu Miu SS 2022, Isabel Marant SS 2022 / Фото: Vogue

Міні-спідниці

Хоч ми і обожнюємо спідниці довжини міді, але весна – це про міні. Дизайнери зробили їх дуже жіночними і пропонують носити разом із топами і блейзерами, оверсайз-светрами і високими чобітьми.

Christian Siriano SS 2022, Loewe SS 2022, Miu Miu SS 2022 / Фото: Vogue

Костюм жінки-кішки

Схоже, масова популярність всесвітів Marvel і DC досягла свого апогею. Костюми героїв коміксів підкорили і світ моди, а тепер готові дістатися до наших гардеробів. Перший із них – костюм жінки-кішки. Дизайнери пропонують навесні 2022-го одягатися в обтягуючі комбінезони.

Stella McCartney SS 2022, Lanvin SS 2022, Saint Laurent SS 2022 / Фото: Vogue

Бюстгальтер замість топу

Ще один тренд на сексуальність, який очікує нас зовсім скоро. Щоб не мати вигляд занадто оголеної і не шокувати бабусь, носити мінімалістичні бюстгальтери краще з костюмами, плісированими спідницями довжини міді та оверсайз-жакетами.

Michael Kors SS 2022, Fendi SS 2022, Dolce & Gabbana SS 2022 / Фото: Vogue

Пастель

Дизайнери подбали і про тих, хто не готовий до експериментів з одягом, екстремальним вирізам і навмисної сексуальності. Пастельні відтінки рожевого, бежевого, блакитного, жовтого і зеленого будуть у тренді навесні.

Isabel Marant SS 2022, Jil Sander 2022, Rodarte SS 2022 / Фото: Vogue

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