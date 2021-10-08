Що ми будемо носити через півроку: 11 головних трендів весни-2022

Найкрасивіші тренди сезону весна-літо 2022 / Фото: Vogue
Місяць моди офіційно завершено! Ми насолоджувалися образами моделей в найкрасивіших сукнях, сміялися над новою серією "Сімпсонів" з подачі Демни Гвасалії, надихалися стрітстайл-образами і дивувалися скандальному виходу української моделі на показі Givenchy.
В сезоні весна-літо 2022 дизайнери показали стільки всього, чого ми не бачили вже досить довгий час. Всьому виною пандемія і повсюдні локдауни, які на 18 місяців перевели модні покази в режим онлайн.
Після всього побаченого розуміємо, що навесні наступного року ми будемо носити вбрання всіх кольорів веселки, блискітки і паєтки, а також сексуальні сукні з запаморочливими розрізами.
Вибрали для вас найбільш знакові тренди сезону весна-літо 2022, до яких потрібно бути готовими вже через півроку.
Shine bright like a diamond
Блищати в наступному сезоні – головний посил модних дизайнерів. Це найперше, що нам захочеться навесні 2022. Зима, холод і сірість навколо, які вже не за горами, черговий карантин... Ми вже з нетерпінням чекаємо весни!
1990-ті
Вони повернулись! Білизна, яка визирає з-під одягу, джинсовий принт, квіткові сукні, сумки-багети, логоманія і футболки з Джей Ло. Щоб бути в тренді в майбутньому сезоні, можна просто пошукати в гардеробі старі речі.
Оголене тіло
Тенденція на сексуальність, яка закріпилася ще влітку, нікуди не дінеться. Насправді тренд на оголене тіло стане тільки яскравішим. Екстремальні розрізи на спідницях, відверті вирізи на топах і сукні з оголеними частинами тіла. Якщо на нас чекає глобальне потепління, зустрінемо його у всеозброєнні.
Жовтий
Колір, що поклав початок періоду оптимізму в цьому році за версією Pantone, продовжить свою ходу. Дизайнери пропонують вибирати всі відтінки сонця і не боятися експериментів із монохромними образами.
Домінування
Women Power у всій красі! Шкіра і латекс із голови до ніг знову в моді. У таких образах головне не перестаратися і не перейти тонку грань від образу фатальної жінки до власниці борделю.
2000-ні
Для того, щоб слідувати цьому тренду, досить скласти мудборд з образів Періс Хілтон того періоду. Плюшеві спортивні костюми, фуксія, оголений живіт, ланцюги, рюші і взуття з довгими носками. Ще одна тенденція, яка не потребує нових покупок. Звісно, за умови, що ви зберегли знакові речі 2000-х у своєму гардеробі.
Низька талія
Не встигли стерти з пам'яті образи дівчат і хлопців у джинсах, які відкривали всі принади виду зі спини, коли вони сідали на лави? Вони знову повертаються. Дизайнери в цьому сезоні показали ультракороткі спідниці-пояси і неймовірну кількість брюк на низькій талії. Не турбуйтеся. У нас є ще півроку, щоб попрацювати над ідеальним пресом.
Міні-спідниці
Хоч ми і обожнюємо спідниці довжини міді, але весна – це про міні. Дизайнери зробили їх дуже жіночними і пропонують носити разом із топами і блейзерами, оверсайз-светрами і високими чобітьми.
Костюм жінки-кішки
Схоже, масова популярність всесвітів Marvel і DC досягла свого апогею. Костюми героїв коміксів підкорили і світ моди, а тепер готові дістатися до наших гардеробів. Перший із них – костюм жінки-кішки. Дизайнери пропонують навесні 2022-го одягатися в обтягуючі комбінезони.
Бюстгальтер замість топу
Ще один тренд на сексуальність, який очікує нас зовсім скоро. Щоб не мати вигляд занадто оголеної і не шокувати бабусь, носити мінімалістичні бюстгальтери краще з костюмами, плісированими спідницями довжини міді та оверсайз-жакетами.
Пастель
Дизайнери подбали і про тих, хто не готовий до експериментів з одягом, екстремальним вирізам і навмисної сексуальності. Пастельні відтінки рожевого, бежевого, блакитного, жовтого і зеленого будуть у тренді навесні.
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