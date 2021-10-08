Что мы будем носить через полгода: 11 главных трендов весны-2022

Самые красивые тренды сезона весна-лето 2022 / Фото: Vogue
Месяц моды официально завершен! Мы наслаждались образами моделей в самых красивых платьях, смеялись над новой серией "Симпсонов" с подачи Демны Гвасалии, вдохновлялись стритстайл-образами и поражались скандальному выходу украинской модели на показе Givenchy.
В сезоне весна-лето 2022 дизайнеры показали столько всего, чего мы не видели уже достаточно долгое время. Всему виной пандемия и повсеместные локдауны, которые на 18 месяцев перевели модные показы в режим онлайн.
После всего увиденного понимаем, что весной следующего года мы будем носить наряды всех цветов радуги, блестки и пайетки, а также сексуальные платья с умопомрачительными разрезами.
Выбрали для вас самые знаковые тренды сезона весна-лето 2022, к которым нужно быть готовыми уже через полгода.
Shine bright like a diamond
Блистать в следующем сезоне – главный посыл модных дизайнеров. Это самое первое, что нам захочется весной 2022-го. Зима, холод и серость вокруг, которые уже на за горами, очередной карантин… Мы уже с нетерпением ждем весны!
1990-е
Они вернулись! Белье, выглядывающее из под одежды, джинсовый принт, цветочные платья, сумки-багеты, логомания и футболки с Джей Ло. Чтобы быть в тренде в будущем сезоне, можно просто поискать в гардеробе старые вещи.
Обнаженное тело
Тенденция на сексуальность, которая закрепилась еще летом, никуда не денется. На самом деле тренд на обнаженное тело станет только ярче. Экстремальные разрезы на юбках, откровенные вырезы на топах и платья с оголенными частями тела. Если нас ждет глобальное потепление, встретим его во всеоружии.
Желтый
Цвет, положивший начало периода оптимизма в этом году по версии Pantone, продолжит свое шествие. Дизайнеры предлагают выбирать все оттенки солнца и не бояться экспериментов с монохромными образами.
Доминирование
Women Power во всей красе! Кожа и латекс с головы до ног снова в моде. В таких образах главное не переусердствовать и не перейти тонкую грань от образа роковой женщины до владелицы борделя.
2000-е
Для того, чтобы следовать этому тренду, достаточно составить мудборд из образов Пэрис Хилтон того периода. Плюшевые спортивные костюмы, фуксия, оголенный живот, цепи, рюши и обувь с длинными носками. Еще одна тенденция, не требующая новых покупок. Конечно, при условии, что вы сохранили знаковые вещи 2000-х в своем гардеробе.
Низкая талия
Не успели стереть из памяти образы девушек и парней в джинсах, которые открывали все прелести вида со спины, когда они садились на лавочки? Они снова возвращаются. Дизайнеры в этом сезоне показали ультракороткие юбки-пояса и невероятное количество брюк на низкой талии. Не расстраивайтесь. У нас есть еще полгода, чтобы поработать над идеальным прессом.
Мини-юбки
Хоть мы и по-прежнему обожаем юбки длины миди, но весна – это о мини. Дизайнеры сделали их очень женственными и предлагают носить вместе с топами и блейзерами, оверсайз свитерами и высокими сапогами.
Костюм женщины-кошки
Похоже, массовая популярность вселенных Marvel и DC достигла своего апогея. Костюмы героев комиксов покорили и мир моды, а теперь готовы добраться до наших гардеробов. Первый из них – костюм женщины-кошки. Дизайнеры предлагают весной 2022-го облачиться в обтягивающие комбинезоны.
Бюстгальтер вместо топа
Еще один тренд на сексуальность, который ожидает нас совсем скоро. Чтобы не выглядеть слишком обнаженной и не шокировать бабушек, носить минималистичные бюстгальтеры лучше с костюмами, плиссированными юбками длины миди и оверсайз-жакетами.
Пастель
Дизайнеры позаботились и о тех, кто не готов к экспериментам с одеждой, экстремальным вырезам и нарочитой сексуальности. Пастельные оттенки розового, бежевого, голубого, желтого и зеленого будут в тренде весной.
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