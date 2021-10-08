Что мы будем носить через полгода: 11 главных трендов весны-2022

Самые красивые тренды сезона весна-лето 2022 / Фото: Vogue

Месяц моды официально завершен! Мы наслаждались образами моделей в самых красивых платьях, смеялись над новой серией "Симпсонов" с подачи Демны Гвасалии, вдохновлялись стритстайл-образами и поражались скандальному выходу украинской модели на показе Givenchy.

В сезоне весна-лето 2022 дизайнеры показали столько всего, чего мы не видели уже достаточно долгое время. Всему виной пандемия и повсеместные локдауны, которые на 18 месяцев перевели модные показы в режим онлайн.

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После всего увиденного понимаем, что весной следующего года мы будем носить наряды всех цветов радуги, блестки и пайетки, а также сексуальные платья с умопомрачительными разрезами.

Выбрали для вас самые знаковые тренды сезона весна-лето 2022, к которым нужно быть готовыми уже через полгода.

Shine bright like a diamond

Блистать в следующем сезоне – главный посыл модных дизайнеров. Это самое первое, что нам захочется весной 2022-го. Зима, холод и серость вокруг, которые уже на за горами, очередной карантин… Мы уже с нетерпением ждем весны!

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Valentino SS 2022, Lanvin SS 2022, Loewe SS 2022 / Фото: Vogue

1990-е

Они вернулись! Белье, выглядывающее из под одежды, джинсовый принт, цветочные платья, сумки-багеты, логомания и футболки с Джей Ло. Чтобы быть в тренде в будущем сезоне, можно просто поискать в гардеробе старые вещи.

Chanel SS 2022, Dolce & Gabbana SS 2022, Blumarine SS 2022 / Фото: Vogue

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Обнаженное тело

Тенденция на сексуальность, которая закрепилась еще летом, никуда не денется. На самом деле тренд на обнаженное тело станет только ярче. Экстремальные разрезы на юбках, откровенные вырезы на топах и платья с оголенными частями тела. Если нас ждет глобальное потепление, встретим его во всеоружии.

Versace SS 2022, Christian Siriano SS 2022, Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Желтый

Цвет, положивший начало периода оптимизма в этом году по версии Pantone, продолжит свое шествие. Дизайнеры предлагают выбирать все оттенки солнца и не бояться экспериментов с монохромными образами.

Valentino SS 2022, Christian Siriano SS 2022, Proenza Schouler SS 2022 / Фото: Vogue

Доминирование

Women Power во всей красе! Кожа и латекс с головы до ног снова в моде. В таких образах главное не переусердствовать и не перейти тонкую грань от образа роковой женщины до владелицы борделя.

Rokh SS 2022, Versace SS 2022, Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

2000-е

Для того, чтобы следовать этому тренду, достаточно составить мудборд из образов Пэрис Хилтон того периода. Плюшевые спортивные костюмы, фуксия, оголенный живот, цепи, рюши и обувь с длинными носками. Еще одна тенденция, не требующая новых покупок. Конечно, при условии, что вы сохранили знаковые вещи 2000-х в своем гардеробе.

Coperni SS 2022, Balenciaga SS 2022, Dolce & Gabbana SS 2022 / Фото: Vogue

Низкая талия

Не успели стереть из памяти образы девушек и парней в джинсах, которые открывали все прелести вида со спины, когда они садились на лавочки? Они снова возвращаются. Дизайнеры в этом сезоне показали ультракороткие юбки-пояса и невероятное количество брюк на низкой талии. Не расстраивайтесь. У нас есть еще полгода, чтобы поработать над идеальным прессом.

Coperni SS 2022, Miu Miu SS 2022, Isabel Marant SS 2022 / Фото: Vogue

Мини-юбки

Хоть мы и по-прежнему обожаем юбки длины миди, но весна – это о мини. Дизайнеры сделали их очень женственными и предлагают носить вместе с топами и блейзерами, оверсайз свитерами и высокими сапогами.

Christian Siriano SS 2022, Loewe SS 2022, Miu Miu SS 2022 / Фото: Vogue

Костюм женщины-кошки

Похоже, массовая популярность вселенных Marvel и DC достигла своего апогея. Костюмы героев комиксов покорили и мир моды, а теперь готовы добраться до наших гардеробов. Первый из них – костюм женщины-кошки. Дизайнеры предлагают весной 2022-го облачиться в обтягивающие комбинезоны.

Stella McCartney SS 2022, Lanvin SS 2022, Saint Laurent SS 2022 / Фото: Vogue

Бюстгальтер вместо топа

Еще один тренд на сексуальность, который ожидает нас совсем скоро. Чтобы не выглядеть слишком обнаженной и не шокировать бабушек, носить минималистичные бюстгальтеры лучше с костюмами, плиссированными юбками длины миди и оверсайз-жакетами.

Michael Kors SS 2022, Fendi SS 2022, Dolce & Gabbana SS 2022 / Фото: Vogue

Пастель

Дизайнеры позаботились и о тех, кто не готов к экспериментам с одеждой, экстремальным вырезам и нарочитой сексуальности. Пастельные оттенки розового, бежевого, голубого, желтого и зеленого будут в тренде весной.

Isabel Marant SS 2022, Jil Sander 2022, Rodarte SS 2022 / Фото: Vogue

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