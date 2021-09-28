Костюми Juicy Couture, панами, френч і багато іншого: що популярно у покоління Z

Покоління, яке і дня не проживе без смартфона, схоже, захопилося трендами 2000-х. Розповідаємо, що шукали у пошуковику зумери за останній рік

Найпопулярніші тренди серед покоління Z / Фото: Сьогодні

Google представили новий звіт з результатами найпопулярніших запитів за рік серед покоління Z, які не уявляють свого життя без гаджетів. Дані зібрали за допомогою Pew Research Center, вони включають запити тих, хто народився в період з 1997 по 2012 рік.

Так, на першому місці опинилися запити "естетика покоління Z" і "рожева естетика". За ними слідують: "гранж", "2000-і", стиль Softgirl (милі дівчатка – прим. ред.) та "естетика old money" про багаті сімейні династії та їх спадкоємців.

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Серед інших трендів Google описує сплески пошукових запитів на моду і макіяж 2000-х, які стали популярні з початку серпня. Серед них: велюрові спортивні костюми Juicy Couture, панами, толстовки на блискавці з капюшоном, джинси із заниженою талією, укорочені футболки, міні-спідниці та французький манікюр. Інтерес до них зріс за даними аналітиків за останній рік більш ніж на 1250%.

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Одними з найпопулярніших трендів серед зумерів стали:

бейсболки (зростання на 750%),

сукні-комбінації (зростання на 180%),

шпильки-краби для волосся (зростання на 250%),

джинси мом (зростання на 600%),

взуття на платформі (зростання на 450%).

Серед fashion-брендів, найпопулярнішими серед покоління Z стали: мас-маркет ритейлер Edikted, соціально орієнтований бренд Cider, австралійський рітейлер Verge Girl, Adika і Victoria's Secret.

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Найпопулярнішими стрижками стали: маллет, як у Майлі Сайрус, багатошарова стрижка з чубчиком Wolf cut, як у Біллі Айліш, чоловіча зачіска eBoy, як у Тімоті Шаламе, Wings – популярна стрижка у скейтбордистів.

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