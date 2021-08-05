Спеції – вичерпний гайд з правильного застосування

Крім духмяного та гострого перцю, додайте в м'ясні страви майоран, гвоздику і кмин, для птиці ідеальні розмарин, чебрець і базилік, а вівсяна каша стане смачніше з куркумою, гвоздикою і корицею

Які спеції поліпшать смак будь-якої страви / Фото: Инстаграм

Навіть якщо ви можете похвалитися кулінарною майстерністю, нічого з приготовленого не буде ідеальним, якщо там немає свіжих ароматних спецій, які ви, звісно, правильно зберігайте. Хтось кладе їх інтуїтивно, а хтось з натхнення, щось підглянувши на кулінарних сайтах. Але для кожного продукту і страви існує окрема група спецій, які їм необхідні. Отже, повний гайд зі застосування спецій знайдете нижче, читайте і зберігайте. А в цьому матеріалі дізнаєтеся, де і як вигідно закупити продуктів для пікніка.

Поєднання спецій з продуктами

Які саме спеції потрібно використовувати в кожній страві / Фото: freepik.com

М'ясо

Кращими спеціями для м'яса є червоний, чорний, духмяний перець. А ще його смак розкриє майоран, гвоздика, кмин сушена і свіжа цибуля. При приготуванні свинини на відкритому вогні додайте ягоди ялівцю, вони нададуть м'ясу пікантності.

Сушені трави краще додавати на початку приготування страви, а свіжі трави – наприкінці.

Птиця

Для птиці ідеальний чебрець, майоран, розмарин, шавлія, чебрець, базилік. Курку перед приготуванням слід натерти сумішшю трав або додати їх в соус, яким вона буде полита.

Риба

Риба любить лаврове листя, білий перець, імбир, духмяний перець, цибулю, коріандр, перець чилі, гірчицю, кріп. Один з кращих маринадів для риби: сіль, перець, часник, зелень, оливкова олія.

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Овочі

Беріть червоний перець, імбир, куркуму, коріандр, гірчицю, кардамон, кмин, чорний перець, духмяний перець, мускатний горіх, гвоздику.

Паштети

Це стосується паштетів, приготованих з м'яса і субпродуктів. Ідеальні – білий перець, кориця, імбир, лаврове листя, гвоздика, кориця, бадьян, імбир, кардамон.

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Крупи

Гречана крупа буде смачніше, якщо покласти туди запашний перець, чилі, кумін, куркуму, гірчицю чорну, кріп (насіння), карі. При приготуванні манки використовуйте імбир, куркуму, корицю, мускатний горіх. Вівсянка буде смачніше з куркумою і гвоздикою, а перлова каша – імбиром, гвоздикою, духмяним перцем.

Не забудьте додати в пшеничну крупу імбир, карі, мускатний горіх, кардамон. Щодо рису, то беріть імбир, корицю, гвоздику, куркуму, кумин.

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Салати

Хибно думати, що салати можна лише перчити і солити. Це не так. Якщо готуєте салати з огірком, то сміливо додавайте фенхель, запашний перець.

Морквяні салати люблять хрін, м'яту, а також петрушку і чорний перець. Картопляні салати приправте паприкою, чебрецем, базиліком, селерою. У салатах з червонокачанної капусти добре використовувати базилік, імбир, хрін, м'яту, селеру.

Салати з томатів будуть смачніше з кропом, лавровим листям, гвоздикою, а також базиліком, естрагоном, часником, петрушкою, чорним перцем, лимоном. У фруктові салати додайте м'яту, корицю, імбир, ваніль, лимон.

Спаржа, стручкова квасоля, броколі, буряк, брюссельська капуста будуть смачніше, якщо ви додасте столову ложку лимонного соку.

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Десерти

Не бійтеся використовувати в десертах, крім кориці, гвоздику, бадьян, імбир, кардамон, духмяний перець, апельсинову цедру, аніс. Мускатний горіх чудово доповнює молочні продукти і сири в десертах – пудингах, кремах і солодких соусах.

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