Специи – исчерпывающий гайд по правильному применению

Помимо душистого и острого перца, добавляйте в мясные блюда майоран, гвоздику и тмин, для птицы идеальны розмарин, чабрец и базилик, а овсяная каша станет вкуснее с куркумой, гвоздикой и корицей

Какие специи улучшат вкус любого блюда / Фото: Инстаграм

Даже если вы можете похвастаться кулинарным мастерством, ничего из приготовленного не будет идеальным, если там нет свежих ароматных специй, которые вы, конечно, правильно храните. Кто-то кладет их интуитивно, а кто-то по наитию, что-то подсмотрев на кулинарных сайтах. Но для каждого продукта и блюда существует отдельный ряд специй, которые им необходимы. Итак, полный гайд по применению специй найдете ниже, читайте и сохраняйте. А в этом материале узнаете, где и как выгодно закупить продуктов для пикника.

Сочетание специй с продуктами

Какие именно специи нужно использовать в каждом блюде / Фото: freepik.com

Мясо

Лучшими специями для мяса являются красный, черный, душистый перец. А еще его вкус раскроет майоран, гвоздика, тмин сушеный и свежий лук. При приготовлении свинины на открытом огне добавьте ягоды можжевельника, они придадут мясу пикантность.

Сушеные травы лучше добавлять в начале приготовления блюда, а свежие травы – в конце.

Птица

Для птицы идеальный тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец, базилик. Курицу перед приготовлением следует натереть смесью этих трав или добавить их в соус, которым она будет полита.

Рыба

Рыба любит лавровый лист, белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчицу, укроп. Один из лучших маринадов для рыбы: соль, перец, чеснок, зелень, оливковое масло.

Читайте также: 12 рецептов, которые заставят полюбить скумбрию еще сильнее

Овощи

Берите красный перец, имбирь, куркуму, кориандр, горчицу, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец, мускатный орех, гвоздику.

Паштеты

Это касается паштетов, приготовленных из мяса и субпродуктов. Идеальны – белый перец, корица, имбирь, лавровый лист, гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон.

Реклама

Крупы

Гречневая крупа будет вкусней, если положить туда душистый перец, чили, кумин, куркуму, горчицу черную, укроп (семена), карри. При приготовлении манки используйте имбирь, куркуму, корицу, мускатный орех. Овсянка будет вкуснее с куркумой и гвоздикой, а перловая каша – имбирем, гвоздикой, душистым перцем.

Не забудьте добавить в пшеничную крупу имбирь, карри, мускатный орех, кардамон. Что касается риса, то берите имбирь, корицу, гвоздику, куркуму, кумин.

Читайте также: Без единого комочка – 6 правил для идеальной манной каши

Салаты

Ошибочно думать, что салаты можно лишь перчить и солить. Это не так. Если готовите салаты с огурцом, то смело добавляйте фенхель, душистый перец.

Морковные салаты предпочитают хрен, мяту, а также петрушку и черный перец. Картофельные салаты приправьте паприкой, тимьяном, базиликом, сельдереем. В салатах из краснокочанной капусты хорошо использовать базилик, имбирь, хрен, мяту, сельдерей.

Салаты из томатов будут вкуснее с укропом, лавровым листом, гвоздикой, а также базиликом, эстрагоном, чесноком, петрушкой, черным перцем, лимоном. Во фруктовые салаты добавьте мяту, корицу, имбирь, ваниль, лимон.

Спаржа, стручковая фасоль, брокколи, свекла, брюссельская капуста будут вкуснее, если вы добавите столовую ложку лимонного сока.

Читайте также: Чем заправить салат и превратить его в коронное блюдо – 11 главных соусов

Десерты

Не бойтесь использовать в десертах, помимо корицы, гвоздику, бадьян, имбирь, кардамон, душистый перец, апельсиновую цедру, анис. Мускатный орех прекрасно дополняет молочные продукты и сыры в десертах – пудингах, кремах и сладких соусах.

Рецепт нежного халуми, приготовленного на мангале. узнаете из видео.

Здесь читайте о 17 пикантных альтернативах соли.