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Чим можна замінити сіль: 17 пікантних альтернатив цієї спеції

Сьогодні, 17:01

Їжа від цього стане ароматнішою і отримає нові смакові відтінки

Без спецій будь-яка страва може здатися прісною
Без спецій будь-яка страва може здатися прісною
Фото: Depositphotos

Не більше 5 грамів на добу – рівно стільки і не більше потрібно солі нашому організму. Але ми ж розуміємо, що крім їжі, в яку ми особисто додаємо цю спецію, вона присутня і в інших, наприклад, покупних продуктах. А нам потрібно, щоб на кухні були важливі продукти для здорової людини. Тому ось 17 альтернатив солі. За їхньою допомогою можна скоротити кількість цієї спеції в їжі. Вони не погіршать смак, а нададуть вашим улюбленим стравам нових відтінків.

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Розмарин

Як використовувати замість солі: обсмажити цілі гілочки з коренеплодами. Якщо ви використовуєте сушений розмарин, спочатку подрібніть його. Додати розмарин можна в печеню або смажене м'ясо, хліб, домашню піцу, томатний соус, квасолю, картоплю або страви з яєць.

Мускатний горіх

Як використовувати замість солі: мускатний горіх добре поєднується із запеченими продуктами, супами, стравами з капусти. Мускатний горіх підкреслить смак ваших вершкових соусів.

Свіжий тертий мускатний горіх має набагато кращим смаком, ніж мелений.

Каєнський перець, перець чилі

Як використовувати замість солі: у вигляді сушених пластівців, порошку. Соус чилі може містити багато солі, тому краще брати порошок або цілі перці. Перець чилі прекрасно поєднується з рагу з овочів або морепродуктів. Його можна додавати в овочевий суп або до м'яса.

Кориця

Попри те, що ця спеція підходить більше до десертів, в деяких стравах вона теж може бути. На Сході корицю використовують не тільки у випічці.

Як використовувати корицю замість солі: додати до курки або баранини, до тушкованих овочів і соусу болоньєзе.

Зелена цибуля

Як використовувати замість солі: додати в гарячі страви. Важливо робити це наприкінці, щоб не зруйнувати аромат цибулі. Смачними із зеленою цибулею будуть картопляне пюре і запечена картопля, запіканки, салати, якщо подати її до риби або птиці.

Коріандр

Як використовувати замість солі: у коріандру теплий, пряний, цитрусовий смак. Використовуйте листя коріандру в сирому вигляді або додавайте в продукти наприкінці приготування. Це можуть бути салати, супи, а також страви з риби і курки. Прекрасно ця спеція поєднується з перцем чилі в печені.

Кріп

Як використовувати замість солі: кріп доповнює практично всю їжу. Від сиру і йогурту до омлету, морепродуктів, м'яса. Додавати кріп, як і зелену цибулю, треба наприкінці приготування.

Кмин

Як використовувати замість солі: свіже насіння кмину, обсмажене, а потім подрібнене надасть насиченіший смак, ніж порошок кмину. Кмин поєднується практично з будь-якою стравою, але найбільше з бараниною, птицею, бобами і рисом.

Імбир

Як використовувати замість солі: купуйте мелений або свіжий імбир. Він покращує солодкі та солоні страви. Свіжий імбир можна натерти на тертці під час смаження і посипати м'ясо перед запіканням або приготуванням на грилі. Його також можна використовувати в заправках для салатів або додавати в рис.

Орегано

Як використовувати замість солі: свіже листя орегано можна подрібнити або додати цілком. Орегано буде дуже доречним у стравах грецької та середземноморської кухні. Використовуйте його для маринування м'яса, птиці та морепродуктів перед приготуванням на грилі, в стравах з яєць, хлібі, запіканках і салатах. Він також прекрасно доповнить спагеті-болоньєзе і томатну сальсу.

Паприка

Як використовувати замість солі: додайте порошок паприки в страви з баранини, курки та риби, із запеченими дольками картоплі, а також з квасолею або яєчнею.

Петрушка

Як використовувати замість солі: кухарі віддають перевагу петрушці з плоским листям, вона добре витримує тепло і дуже ароматна. Кучеряву петрушку використовують для декоративної прикраси. Подається до яловичини, стейкам, риби, курці, овочів, страв з картоплі, омлетів, супів.

Шавлія

Як використовувати замість солі: найкраще вживати в свіжому вигляді та в невеликих кількостях. На відміну від деяких трав, шавлія не втрачає смаку при тривалій тепловій обробці. Шавлія є традиційною в італійській і французькій кулінарії, додається до м'яса, птиці та пасти.

Чорний перець

Як використовувати замість солі: це потужна і самодостатня спеція. Мелений перець хороший у стравах з яєць, супах, пасті і салатах. Він не замінимий, якщо ви готуєте м'ясо.

Естрагон

Як використовувати замість солі: естрагон слід додавати наприкінці приготування, адже висока температура зменшує його смак. Це одна з основних приправ у французькій кухні. Добре поєднується зі стравами з птиці, риби, яєць, яловичими і овочевими супами. Його також можна додавати в заправки для салатів.

Чебрець

Як використовувати замість солі: на відміну від більшості трав, чебрець потрібно довго готувати, щоби повністю розкрити його аромат. Додайте цілі гілочки в страви, які потрібно довго тушкувати або запікати, перед подачею приберіть чебрець. Він добре поєднується з іншими травами, такими як розмарин, петрушка, шавлія і орегано. Додасть аромату м'ясу, курці, овочам-гриль. Наприклад, перед запіканням можна покласти в тушку курки кілька гілочок чебрецю.

Куркума

Як використовувати замість солі: куркума іноді використовується як дешева альтернатива шафрану, хоча смак у нього зовсім інший. Використовуйте куркуму з імбиром в м'ясних і овочевих стравах або приправте нею рис. Під час приготування аромат куркуми посилюється.

За матеріалами: Вhf.org.uk.

Тут дізнаєтеся, як правильно зберігати спеції, щоб вони не розгубили свій смак і аромат.

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