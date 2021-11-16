У чому зустрічати Новий рік 2022: боді кольору металік та міні-спідниці Saint Laurent (фото)

Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Модні бренди та компанії готуються до святкового сезону набагато активніше, ніж ми. Поки дівчата вибирають вбрання на новорічні корпоративи, замислюючись, як можна заощадити і зробити вигідну покупку на Чорну п'ятницю 2021.

Так, Saint Laurent представили святкову капсульну колекцію. До неї увійшли одяг та аксесуари, в якому можна зустріти Новий рік 2022 та провести всі свята. Серед них: боді кольору металік, золоті прикраси та пояси, твідові піджаки, міні-спідниці та мікро-шорти.

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Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Крім класичних курток та пальто, у колекцію увійшло безліч брендових сумок, у тому числі рюкзак Joe, а також сумки Solferino, Niki та Kate. Моделі виконані з таких матеріалів, як атлас, твід, вінтажна шкіра та інші.

Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

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Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Крім того, в капсулі можна знайти шкіряні аксесуари: брелоки у вигляді касети, собаки та свистка.

Серед взуття представлені туфлі-човники моделі Vesper з ремінцем на п'яті, прикрашені твідом букле, а оздоблення виконане із золота та срібла.

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Новорічна колекція Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl

Колекцію Holiday 2021 можна придбати в магазинах Saint Laurent.

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