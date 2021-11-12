Що одягнути на новорічний корпоратив 2022 – 5 ідей святкового гардеробу

Символом Нового року-2022 за східним гороскопом буде Чорний Водяний Тигр. Поки до головного свята в році залишається зовсім небагато часу, ми поступово починаємо замислюватися про те, у чому його зустрічати і яким він буде. До того ж, одним із хвилюючих питань стане і вибір вбрання для корпоративу.
У чому зустрічати Новий рік-2022
Які кольори варто вибрати для свята? Так, згідно зі східним гороскопом, Тигр – це символ сили, енергії, справедливості та шляхетності. Стихія Води покликана пом'якшити запальність Тигра.
Головними ж кольорами року стануть:
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класичний чорний;
всі відтінки синього та блакитного;
бірюза;
білий;
сірий.
Ми вибрали 5 нарядів, які стануть бездоганним доповненням вашого образу на новорічному корпоративі.
Чорний
Синій
Бірюза
Білий
Сірий
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