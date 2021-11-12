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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Що одягнути на новорічний корпоратив 2022 – 5 ідей святкового гардеробу

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
12 листопада, 10:41
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Сукні-міні або максі, сексуальні вирізи, комбінезони та костюми. Розповідаємо, які речі варто купити для чудового образу на корпоративній вечірці
Наймодніші сукні для новорічного корпоративу 2022
Наймодніші сукні для новорічного корпоративу 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Символом Нового року-2022 за східним гороскопом буде Чорний Водяний Тигр. Поки до головного свята в році залишається зовсім небагато часу, ми поступово починаємо замислюватися про те, у чому його зустрічати і яким він буде. До того ж, одним із хвилюючих питань стане і вибір вбрання для корпоративу.

У чому зустрічати Новий рік-2022

Які кольори варто вибрати для свята? Так, згідно зі східним гороскопом, Тигр – це символ сили, енергії, справедливості та шляхетності. Стихія Води покликана пом'якшити запальність Тигра.

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Головними ж кольорами року стануть:

класичний чорний;

всі відтінки синього та блакитного;

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бірюза;

білий;

сірий.

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Ми вибрали 5 нарядів, які стануть бездоганним доповненням вашого образу на новорічному корпоративі.

Чорний

Оксамитовий костюм (блейзер 3999 грн, штани 2499 грн)
Оксамитовий костюм (блейзер 3999 грн, штани 2499 грн) / Фото: zara.com

Синій

Сукня, 1599 грн
Сукня, 1599 грн / Фото: reserved.com/

Бірюза

Міні-сукня, 1129 грн
Міні-сукня, 1129 грн / Фото: stradivarius.com

Білий

Сукні, 999 грн
Сукні, 999 грн / Фото: bershka.com/

Сірий

Комбінезон, 2999 грн
Комбінезон, 2999 грн / Фото: shop.mango.com/

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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