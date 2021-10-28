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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Шашки за 6 тис доларів та інші дрібнички: Saint Laurent випустили колекцію до Геловіну

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
28 жовтня, 13:41
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Напередодні Дня всіх святих багатьом хочеться вибрати не тільки ефектний костюм, але й прикрасити будинок. Модні бренди постаралися, щоб прикраси були не лише жахливими, а й стильними
Капсульна колекція декору Saint Laurent до Геловіну 2021
Капсульна колекція декору Saint Laurent до Геловіну 2021 / Фото: Instagram/ysl

До свята, що наближається, Геловіну 2021 люксові бренди поспішають випустити капсульні колекції. Так, Dior представили колекцію посуду та домашнього декору, а слідом за ними і Saint Laurent показали лімітовану колекцію одягу та аксесуарів.

Креативний директор бренду Ентоні Ваккарелло створив капсулу для бутіків Saint Laurent Rive Droite. До неї увійшли: статуетки у вигляді черепів та у формі гарбуза, різні скелети, вази, свічки, прес-пап'є, ціни яких сягають 4800 доларів. Черепи в основному виготовлені зі сталі та пофарбовані в золотий колір.

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Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent
Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Серед прикрас можна знайти браслети-скелети, брошки та різні підвіски з мотивами тих самих черепів. Одяг та сумки в колекції прикрашені принтами павутиння.

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent
Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

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Також у колекції аксесуарів для дому можна знайти і запальнички, листівки та набір шашок, вартістю 6100 доларів.

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent
Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Купити речі з колекції можна тільки у бутіках бренду в Парижі та Лос-Анджелесі, а також на сайті Saint Laurent.

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Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent
Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent
Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent
Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent
Декор на Геловін 2021 від Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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