В чем встречать Новый год 2022: боди цвета металлик и мини-юбки Saint Laurent (фото)

Новогодняя коллекция Saint Laurent 2022 / Фото: Instagram/ysl
Модные бренды и компании готовятся к праздничному сезону гораздо активнее чем мы. Пока девушки выбирают наряды на новогодние корпоративы, задумываясь, как можно сэкономить и сделать покупку на Черную пятницу 2021.
Так, Saint Laurentпредставили праздничную капсульную коллекции. В нее вошли одежда и аксессуары, в которой можно встретить Новый год 2022 и провести все праздники. Среди них: боди цвета металлик, золотые украшения и пояса, твидовые пиджаки, мини-юбки и микро-шорты.
Помимо классических курток и пальто, в коллекцию вошло множество брендовых сумок, в том числе рюкзак Joe, а также сумки Solferino, Niki и Kate. Модели выполнены из таких материалов, как атлас, твид, винтажная кожа и другие.
Кроме всего, в капсуле можно найти кожаные аксессуары – брелоки в виде кассеты, собаки и свистка.
Среди обуви представлены туфли-лодочки модели Vesper с ремешком на пятке, украшенные твидом букле, а отделка выполнена из золота и серебра.
Коллекцию Holiday 2021 уже можно приобрести в магазинах Saint Laurent.
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