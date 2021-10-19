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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Як пройшов показ Saint Laurent в Парижі: розповіла модний інсайдер Олександра Волкова

Ексклюзив
Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
19 жовтня, 12:39
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Неймовірна локація в самому знаковому місці столиці Франції, зіркові гості та гарний одяг. Все, що ви хотіли знати про самий закритий показ Тижня моди в Парижі
За лаштунками Тижня моди в Парижі
За лаштунками Тижня моди в Парижі / Фото: пресслужба

У столиці Франції відгриміло одна з найкрасивіших і модних подій року – Тиждень моди в Парижі. Ми насолоджувалися найкрасивішими образами, представленими дизайнерами і стежили за скандалами з українською моделлю. Але передати всю картину того, що відбувається, перебуваючи в іншій країні – важко.

Ми розпитали інсайдерів модної індустрії про те, що насправді відбувається на показах люксових брендів в Парижі.

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Олександра Волкова побувала на самому закритому для публіки показі, що пройшов у рамках паризького Тижня моди – Saint Laurent, і поділилася враженнями з "Сьогодні".

Paris Fashion Week

Париж – столиця світової моди, тому сюди з 28 вересня по 6 жовтня з'їхалися всі дизайнери, селебріті, інфлюенсери та самі закохані в моду і стиль люди.

Біля Ейфелевої вежі
Біля Ейфелевої вежі / Фото: пресслужба

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Якщо ти хочеш відчути атмосферу справжнього Парижа, то потрібно їхати саме під час Paris Fashion Week, тому що енергетика міста неймовірна, він переповнений красивими людьми. І звичайно ж, це відповідний момент, щоб завести корисні зв'язки, адже проводяться різні зустрічі та зйомки, колаборації та знайомства.

Всі паризькі готелі і ресторани готуються до події, на міських вулицях з'являються навіть спеціальні прикраси. Скрізь можна зустріти знаменитостей різного калібру: просто біля входу в кафе, на вулиці, біля вежі. У минулому році, наприклад, ми були в популярному ресторані L'Avenue, а за сусіднім столиком обідала Ізабель Гулар. В цьому році ми зустріли Джіджі Хадід.

Два роки тому я познайомилася з актрисою Енді Макдауелл прямо в холі готелю. Вона зробила комплімент моїй сукні, я, звичайно, розсипалася в компліментах її таланту і розповіла, що обожнюю фільми з її участю, а потім ми разом пішли на показ Saint Laurent.

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Цього року поряд з нами була Катрін Деньов. Вона – легенда. Побачити таких людей – це як доторкнутися до чогось недосяжного, здійснити мрію дитинства.

Величезна сцена на показі Saint Laurent
Величезна сцена на показі Saint Laurent / Фото: пресслужба

Я відвідую Paris Fashion Week з двох причин: запрошують відвідати покази або я беру участь в них. У минулому році, наприклад, я їздила на зйомки digital-показу, в цьому році – в якості гості. Це така гримуча суміш задоволення і роботи, в яку я поринаю з головою ось уже четвертий раз поспіль.

Як потрапити на показ Saint Laurent

Saint Laurent – це найбільш закритий показ з уього Тижня моди. Тут тільки celebrities, professionals, friends and family. Якби у вас в розпорядженні були всі гроші світу, купити квитки на шоу – неможливо. Не можна домовитися, взяти у знайомих або піти замість когось, тому що всі запрошення – абсолютно іменна штука. Модний дім Saint Laurent ретельно стежить за списками запрошених і саме ці люди відвідують показ та всі супровідні заходи.

Так виглядало запрошення в цьому році
Так виглядало запрошення в цьому році / Фото: пресслужба

Як пройшло шоу

У показі Saint Laurent взяли участь близько 50 моделей. Саме шоу тривало максимум хвилин 10. На жаль, дуже швидко.

Покази Ентоні Ваккарелла завжди одні з найяскравіших. Цього разу на подіумі був водоспад! Вода почала текти по стіні не відразу, а ближче до кінця показу. Всі були здивовані, але ніхто не змок. Хоч погода була і несприятлива, організатори подбали і про це, роздавши гостям пледи.

Виглядало все в комплексі дуже барвисто: грає шалено красива музика, моделі крокують по сцені, демонструючи дизайнерські наряди, а Ейфелева вежа сяє вогнями на тлі. Місце біля вежі унікальне, тільки Saint Laurent проводять свої шоу тут.

Saint Laurent SS 2022
Saint Laurent SS 2022 / Фото: пресслужба

Показ нової колекції Ентоні Ваккарелло сезону весна-літо 2022 був супер закритим, ніж зазвичай. Все через COVID-19. Відвідати захід можна було тільки тим, у кого був сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест, зроблений вранці того ж дня.

Цікаво, що команда Saint Laurent дуже спонтанна. Вони рідко планують щось заздалегідь, як правило, все відбувається в останній тиждень. Потрібно збиратися і їхати в досить швидкому форматі, але оскільки всі витрати по приїзду та проживанню гостей несе компанія, то переживати не варто.

В номері готелю
В номері готелю / Фото: пресслужба

Після показу

Традиційно, після показу є афтерпаті. Вечеря при свічках в цьому році стала для всіх сюрпризом, тому що зазвичай модний Будинок влаштовував вечірки.

/ Фото: прес-служба

На вечері була присутня обмежена кількість гостей, близько 50 людей. Це був дуже гарний захід! Всі могли познайомитися, поспілкуватися один з одним, випити вина при свічках.

Олександра Волкова і Сергій Васьков
Олександра Волкова і Сергій Васьков / Фото: пресслужба

Ми обговорювали показ, колекцію, тренди і ділилися думками, що кому сподобалося.

/ Фото: пресслужба

Сюрприз від команди Saint Laurent

Гостей шоу очікувала і вражаюча екскурсія за лаштунки Оперного театру – найважливішої будівлі в місті, яка розташована в центрі.

/ Фото: пресслужба

Через два дні після показу, все гості разом із запрошеними модними експертами відвідали шоурум в головному офісі Будинки на 37 rue de Bellechasse. Саме вони першими змогли доторкнутися до речей, які за день до цього були показані на подіумі. І першими зможуть замовити вподобані речі. Також біля входу в шоурум висить величезний екран з трансляцією показу, щоб ще раз освіжити в пам'яті все те, що відбувалося.

Для мене це третій захід Saint Laurent в офлайн-форматі. Ще два рази ми дивилися шоу онлайн в дома. До речі, на онлайн-покази також висилалися спеціальні запрошення.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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