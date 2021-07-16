З полуницею, вишнею або лавандою – який лимонад за гороскопом ваш

Терези бездоганні, як і полуниця в їхньому лимонаді, дещо їдкі та образливі Близнюки – це лимонад з кислуватою вишнею, а лавандовий – Водолії, вони обожнюють усе нестандартне

Який ви лимонад за гороскопом / Фото: freepik.com

Лимонад – без нього зараз ніяк, це найкраще, що може вгамувати спрагу. Звичайно, можна випити холодний сік, він теж є у кожного знака зодіаку, вле лимонад все ж бадьорить краще. 12 різновидів напою, які за своїми смаковими якостями можуть нагадувати те чи інше сузір'я, знайдете нижче. А в календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як провести його незабутньо.

Овен – з персиком

Лимонад з персиками для енергійних Овнів / Фото: Depositphotos

Соковиті й солодкі персики дуже нагадують Овнів. Літні, насичені смаком, вони символізують безтурботність і молодість. Для багатьох залишається загадкою, звідки у Овнів стільки енергії бігти стрімголов до своєї мети, але добігають до неї далеко не всі та не завжди. Трохи терпкий лимонад з персиком – це бунтівні Овни.

Телець – з апельсинами

Тельці люблять усе традиційне, їхній лимонад – з апельсинами / Фото: freepik.com

Тому що максимально зрозуміле поєднання. Цитрусові до цитрусових і нічого зайвого. Тельці – люди серйозні, вони не люблять навколо себе метушні, не прагнуть чогось нового і убезпечують себе від цього. Для них головне – це внутрішній баланс і щоб удома все було добре.

Близнюки – з вишнею

Лимонад з вишневою кислинкою – трохи образливі Близнюки / Фото: Depositphotos

На вигляд яскрава, соковита, принадна ягода, але на смак часто буває оманливою. І не завжди соковита вишня є смачною. Так і Близнюки – за веселою вдачею може ховатися образлива та дещо їдка особистість. Щоб вони не ображалися, частіше кажіть їм приємне.

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Рак – з м'ятою

Лимонад з м'ятою допоможе Ракам бути рішучими / Фото: Depositphotos

З великою кількістю м'яти, щоб вона приводила до тями Раків. Не в прямому сенсі цього слова. Якщо у вас є в оточенні представники цього знаку, то ви, напевно, знаєте – знайти серед них людей, які швидко реагують, складно. Ракам краще перечекати і пересидіти, вони все ретельно обдумують. Але в екстрених випадках діють активно.

Лев – з лаймом і м'ятою

Для прискіпливих Левів – лимонад з лаймом / Фото: Pexels

Трохи гіркуватий лимонад за рахунок присутності лаймів. Леви на нього дуже схожі. Ось так говориш з ним про життя, навіть можеш собі дозволити поскаржитися і тут – не порада і підтримка, а реальні повчання. Але у Левів є чого повчитися, вони мудрі, багато хто з них такі не за віком.

Діва – липовий з медом

Для зворушливих і загадкових Дів – липовий лимонад з медом / Фото: Depositphotos

Дуже незвичайний, певною мірою зворушливий лимонад. Як і Діви зі своєю сором'язливістю і деякою невпевненістю. Вони від народження все ретельно розставляють по полицях, усе планують і правильно організовують. От тільки не завжди така розсудливість дає свої плоди, Діви дуже повільно приймають рішення.

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Терези – з полуницею

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Для практично бездоганних Терезів – лимонад з полуницею / Фото: freepik.com

Полуниця – ягода, до якої складно причепитися. Вона навіть кислувата смачна. Як і Терези. От уміють ці люди граціозно виходити з будь-якого конфлікту і неприємностей, а коли потрібно, залучають свою неповторну здатність – усе врівноважувати і розставляти по правильних місцях. Маленький недолік Терезів – це їхні лінощі та незначна розпещеність. Але приготуйте для них лимонад з полуницею.

Скорпіон – з імбиром

Різкі Скорпіони нагадують трохи пекучий лимонад з імбиром / Фото: Depositphotos

Люди, які живуть пристрастями, буденність і сум – це не про них. Вони незалежні, рішучі, люблять владу і не завжди зважають на чужу думку. Лимонад з імбиром має нагадати Скорпіонам, що не все крутиться навколо них, що є і те, в нашому випадку пекучий імбир, що може трохи приструнити навіть їх.

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Стрілець – ожина

Стрільці люблять усе оригінальне і красиве, їхній лимонад з ожиною / Фото: Depositphotos

Практично ексклюзивний лимонад з несподіваною ожиною, він красивий і з незвичайним смаком. Стрільці теж багатьох дивують. Дивують своєю необережною відкритістю і безстрашністю. Вони сміливо крокують по життю і залишають враження по собі людей прямих і нестримних.

Козеріг – грушевий

Грушу складно розкусити, як і переконати Козерога / Фото: Depositphotos

Груша – міцний фрукт, розкусити його дещо складно. Втім, як і переконати Козерога. Тим паче коли йдеться про його помилки і промахи. Правильніше сказати – це практично неможливо. Тому, Козероги, час заспокоїтися, розслабитися ну й випити грушевий лимонад.

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Водолій – з лавандою

Незвичайний лимонад з лавандою – для оригінальних Водоліїв / Фото: Depositphotos

Тому що незвично та несподівано. Усе, що підпадає під це визначення, апріорі подобається Водоліям. Вони не стануть пити якийсь там лимонад з якоюсь там м'ятою, вони підуть складним шляхом. До речі, лавандовий лимонад – річ максимально оригінальна, як і всі Водолії.

Риби – з малиною

Малина може швидко зіпсуватися, так само швидко змінюється настрій у Риб / Фото: Depositphotos

Малина – примхлива ягода з мінливим настроєм. Вчасно не побачив – і вона зіпсувалася. Як і з Рибами. Ці люди люблять, щоб усі помічали їхній навіть легкий натяк на те, що їм щось не подобається. І краще це все-таки помічати, інакше вони образяться і виправити ситуацію буде складно. Їхній лимонад – малиновий.

Перед лимонадом можна з'їсти холодний суп вішісуаз. Як його приготувати – дивіться у відео.

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