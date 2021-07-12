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Який сік за гороскопом вам потрібно випити

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
12 липня, 20:15
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Скорпіони зі своїєюм непростою вдачею – це різкий лимонний сік, затишні й домашні Тельці – всіма улюблений яблучний сік, а незрозумілі багатьом Водолії асоціюються з практично нейтральним на смак березовим соком
Який ви сік за гороскопом
Який ви сік за гороскопом / Фото: freepik.com

Продовжуємо розбиратися в захопливій темі "Астрологія і їжа", адже не дарма існує 12 знаків зодіаку зі своїми особливими рисами характеру. Кожну цю рису характеру або особливість можна порівняти з тим чи іншим продуктом. Уявіть склянку будь-якого соку і подумайте, які асоціації з вами або рідними він у вас викликає. Повірте, схожість є. Ми вже знаємо, яка начинка для вареників нам потрібна, тепер настав час для соку за гороскопом. У календарі лайфхаків для літа шукайте кращі ідеї для його проведення.

Овен – персиковий

Трохи терпкий персиковий сік – це норовливі Овни
Трохи терпкий персиковий сік – це норовливі Овни / Фото: freepik.com

Соковиті та солодкі персики дуже нагадують Овнів. Літні, насичені смаком, вони символізують безтурботність і молодість. Для багатьох залишається загадкою, звідки у Овнів стільки енергії бігти стрімголов до своєї мети, але добігають до неї далеко не всі та не завжди. Трохи терпкий персиковий сік – це бунтівні Овни.

Телець – яблучний

Розсудливі і домашні Тельці – яблучний сік
Розсудливі і домашні Тельці – яблучний сік / Фото: freepik.com

Яблуко – символ мудрості і знань. Тельці бувають різні, але з тим, що вони мудрі, стабільні, розважливі й домашні люди – з цим не посперечаєшся. Спокійні і врівноважені Тельці люблять повертатися в затишний будинок, де на них чекають і люблять. Ну а вдома із задоволенням вип'ють яблучний сік.

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Близнюки – томатний

Байдужі зовні, але ранимі всередині Раки схожі на кислуватий томатний сік
Байдужі зовні, але ранимі всередині Раки схожі на кислуватий томатний сік / Фото: Depositphotos

Смачний сік, корисний. Як і Близнюки, якщо вам, звісно, вдалося розгадати їхній характер. Сильні та рішучі Близнюки люблять керувати ситуацією і людьми, можуть різко змінити своє ставлення до вас, не пояснивши причини. Близнюки можуть здаватися байдужими, але це не так: багато хто з них дуже ранимі. Склянка густого томатного соку заспокоїть їх.

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Рак – грейпфрутовий

/ Фото: freepik.com

Сік, що бадьорить та з гірчинкою. Як і Раки – красиві люди, але трохи відсторонені від усіх, ніби не з цієї планети і суспільства. У них часто змінюється настрій, вони теж можуть спалахнути, але потім швидко про це пошкодують. Якщо вам вдалося вивчити Рака, то ви отримаєте доброго та відданого друга.

Лев – морквяний

Морквяний сік подобається далеко не всім, як і бажання Левів всіх вчити
Морквяний сік подобається далеко не всім, як і бажання Левів всіх вчити / Фото: Pixabay

І не тому що за кольором нагадує гриву лева, а тому що вже дуже на любителя цей сік. Ні, ми всі знаємо, якими грунтовними бувають Леви, але їхнє бажання завжди і в усьому бути першими і лідерами не може подобається всім. Десь у глибині душі Леви розуміють, що можуть бути неправі, але категоричність – це їхнє друге я.

Діва – виноградний

Діви – трохи невпевнені, але чітко йдуть до своєї мети і вони – сік винограду
Діви – трохи невпевнені, але чітко йдуть до своєї мети і вони – сік винограду / Фото: Depositphotos

Діви – люди аналітичного складу розуму. Вони, звісно, можуть роками думати спершу, ніж зроблять серйозний крок, але зроблять, будьте впевнені. Адже краще пізно, ніж ніколи. Солодкий виноградний сік для абсолютно дисциплінованих і зібраних Дів.

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Терези – апельсиновий

Товариські та веселі Терези схожі на апельсиновий сік
Товариські та веселі Терези схожі на апельсиновий сік / Фото: Depositphotos

Один з найулюбленіших нами соків. Терезів теж неможливо не любити. Якщо ви знаєте Терезів або є одним з них, можливо, ви помітили, що Терези – дуже яскраві й товариські люди, які не люблять бути на самоті. Їх часто дорікають у непрактичності, але їх легко направляти, і Терези, як люди, які люблять спокій, цим напрямкам і порадам ніколи не суперечать.

Скорпіон – лимонний

Лимонний сік – це різкі Скорпіони
Лимонний сік – це різкі Скорпіони / Фото: Unsplash

Цього соку багато не вип'єш, якщо в ньому не буде достатньо цукру. Так і зі Скорпіонами – часом терпіти їхнє буйство неможливо, до них потрібен особливий підхід. А коли цей підхід промацати, то будьте впевнені – в сік Стрільців потрібно буде додавати дедалі менше цукру. Якщо вони вас прийняли, то відтають і подобрішають точно.

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Стрілець – суничний

Рідкісний і цінний суничний сік – це Стрільці, які беруть від життя все
Рідкісний і цінний суничний сік – це Стрільці, які беруть від життя все / Фото: depositphotos.com

Цінний сік, адже всі ми знаємо, з якими труднощами дістається суниця. Але краще так і трохи, ніж узагалі нічого. Власне, це один з принципів Стрільців. Неважливо, скільки і на який відрізок часу дає щось життя – якщо дає, то брати треба обов'язково.

Козеріг – абрикосовий

Козероги – кисло-солодкий абрикосовий сік
Козероги – кисло-солодкий абрикосовий сік / Фото: Depositphotos

І саме ті абрикоси, які зрілі на вигляд, а всередині з кислинкою. Козероги досить непередбачувані натури, здатні дивувати, як приємно, так і не дуже. Вони люблять місце під сонцем, як і абрикоси, але свого місця під сонцем вони досягають самі – за що ми і поважаємо Козерогів.

Водолії – березовий

Для багатьох незрозумілі Водолії нагадують березовий сік
Для багатьох незрозумілі Водолії нагадують березовий сік / Фото: Depositphotos

Найпрозоріший сік, такий весняний і з неяскраво вираженим смаком. Визначитися, читаємо розібратися, з Водоліями теж буває непросто. То вони – "вільні художники", яким чуже все матеріальне, то різко можуть стати "акулами", які дуже залежать від фінансового стану. Але люди дуже товариські та різнобічні, з ними цікаво завжди.

Риби – гранатовий

Загадкові Риби – це красивий гранатовий сік
Загадкові Риби – це красивий гранатовий сік

Мабуть, один з найкрасивіших соків, які існують. Причепитися з претензіями до цього соку неможливо. До речі, цього робити не можна і по відношенню до Риб, вони цього просто не винесуть. Ці люди прагнуть ідеалу, а деякі навіть його досягають (так вони самі думають), тому будь-яка критика для Риб на кшталт серйозного поранення.

Соком можна запити пиріжки самоси з овочами. Рецепт дізнаєтеся з відео.

Дізнатися, яка ви каша за гороскопом, зможете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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