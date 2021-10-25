Костюми на Геловін 2021: одягнутися в стилі героїв серіалу "Гра в кальмара" (фото, ціни)

Самі впізнавані образи з серіалу "Гра в кальмара" / Фото: Колаж: Сьогодні

Триллер "Гра в кальмара" розповідає про групу з 456 людей з боргами і різними фінансовими та життєвими проблемами, які беруть участь в ігровому турнірі. Переможцю дістануться 38,5 мільйона доларів, а тим, хто програв – смерть.

Не можна заперечувати, що костюми головних героїв драми стануть найпопулярнішими і затребуваними на вечірках на честь Геловіну 2021. Ми розповідали про найкрасивіші та ефектні маскарадні маски, костюми для пар на свято, прийшов час розібрати стиль гравців "Ігри в кальмара".

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Купити маскарадні костюми в стилі "Ігри в кальмара" не стане великому проблемою. Їх варіанти вже є у всіх інтернет-магазинах. Вартість такого наряду в основному складає близько 1500 гривень.

Якщо ж ви не любите витрачати гроші на речі, які надягнете лише раз на рік, ми знайшли кілька спортивних костюмів, які легко можна носити і в повсякденному житті.

Зосередили свій вибір навколо трьох головних персонажів проєкту – ляльки-робота, охоронця і гравця серіалу. Саме вони стали самими пізнаваними образами в шоу.

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Гравець

Худі Zara (1699 грн). Маскарадний костюм Sportspage (1500 грн). Спортивний костюм ISSA Plus (878 грн) / Фото: Zara, intertop.ua

Охоронець

Костюм ISSA Plus (878 грн). Маска Prime Choice (350 грн). Костюм Zara (3198 грн) / Фото: Zara, intertop.ua, prime choice

Лялька-робот

Комбінезон Bershka (799 грн). Балетки Sinsay (159 грн). Футболка Reserved (259 грн). Носки Dodosocks (350 грн) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сліпони Vans

Сліпоны Vans, 1599 грн / Фото: answer.ua

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