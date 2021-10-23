13 ідей манікюру на Геловін

Визначившись з самими трендовими костюмами для Геловіну 2021, прийшла пора подивитися і на б'юті-образи. Якщо ви не любите наносити на своє обличчя багато гриму, ваш нейл-арт не повинен страждати.
І правда, чому б не зробити манікюр з симпатичними привиди, кукурудзяними качанами, чорними кішками, гарбузами або хрестами? На наше щастя, незліченна кількість майстрів манікюру викладають в Instagram безліч варіантів, натхнених моторошним святом магії.
Вибрати є з чого – павутина, оранжево-чорні візерунки і краплі крові. Ці забавні ідеї манікюру послужать відмінним доповненням до вашого образу.
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Ми зібрали 13 крутих дизайнів манікюру в дусі Геловіна, які варто спробувати хоча б раз на рік.
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