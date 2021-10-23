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Геловін 2021

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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

13 ідей манікюру на Геловін

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
23 жовтня, 08:06
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Хоч в цьому році ми можемо відсвяткувати Геловін, як і в минулому, в дома, ніщо не заважає нам зробити святковий моторошний манікюр. Дивіться найкращі ідеї
Наймодніші ідеї манікюру на Геловін
Наймодніші ідеї манікюру на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Визначившись з самими трендовими костюмами для Геловіну 2021, прийшла пора подивитися і на б'юті-образи. Якщо ви не любите наносити на своє обличчя багато гриму, ваш нейл-арт не повинен страждати.

І правда, чому б не зробити манікюр з симпатичними привиди, кукурудзяними качанами, чорними кішками, гарбузами або хрестами? На наше щастя, незліченна кількість майстрів манікюру викладають в Instagram безліч варіантів, натхнених моторошним святом магії.

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Вибрати є з чого – павутина, оранжево-чорні візерунки і краплі крові. Ці забавні ідеї манікюру послужать відмінним доповненням до вашого образу.

Ми зібрали 13 крутих дизайнів манікюру в дусі Геловіна, які варто спробувати хоча б раз на рік.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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