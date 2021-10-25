Костюмы на Хэллоуин 2021: одеться в стиле героев сериала "Игра в кальмара" (фото, цены)

Самые узнаваемые образы из сериала "Игра в кальмара" / Фото: Коллаж: Сегодня

Триллер "Игра в кальмара" рассказывает о группе из 456 человек с долгами и разными финансовыми и жизненными проблемами, которые принимают участие в игровом турнире. Победителю достанутся 38,5 миллиона долларов, а проигравшим – смерть.

Нельзя отрицать, что костюмы главных героев драмы станут самыми популярными и востребованными на вечеринках в честь Хэллоуина 2021. Мы рассказывали о самых красивых и эффектных маскарадных масках, костюмах для пар на праздник, пришло время разобрать стиль игроков "Игры в кальмара".

Реклама

Купить маскарадные костюмы в стиле "Игры в кальмара" не станет большом проблемой. Их варианты уже есть во всех интернет-магазинах. Стоимость такого наряда в основном составит около 1500 гривен.

Если же вы не любите тратить деньги на вещи, которые наденете лишь раз году, мы нашли несколько спортивных костюмов, которые легко можно носить и в повседневной жизни.

Сосредоточили свой выбор вокруг троих главных персонажей проекта – куклы-робота, охранника и игрока сериала. Именно они стали самыми узнаваемыми образами в шоу.

Реклама

Игрок

Худи Zara (1699 грн). Маскарадный костюм Sportspage (1500 грн). Спортивный костюм ISSA Plus (878 грн) / Фото: Zara, intertop.ua

Охранник

Костюм ISSA Plus (878 грн). Маска Prime Choice (350 грн). Костюм Bershka (3198 грн) / Фото: bershka.com/, intertop.ua, prime choice

Кукла-робот

Комбинезон Bershka (799 грн). Балетки Sinsay (159 грн). Футболка Reserved (259 грн). Носки Dodosocks (350 грн) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Слипоны Vans

Слипоны Vans, 1599 грн / Фото: answer.ua

Читайте также: